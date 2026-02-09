Caen sujetos que pedían 50 mil pesos para liberar a una mujer secuestrada 

Una mujer secuestrada fue localizada con vida, y dos jóvenes, señalados como presuntos responsables del secuestro, fueron detenidos en el municipio de Santiago Tulantepec, luego de un operativo de seguridad desplegado por autoridades del estado de Hidalgo.

La intervención policiaca se activó tras la denuncia de familiares de la víctima, quienes alertaron que habían recibido llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de 50 mil pesos a cambio de su liberación.

A partir de estos reportes, los agentes iniciaron labores de investigación y rastreo, logrando ubicar la señal del teléfono celular de la mujer en la colonia Lázaro Cárdenas.

Durante los patrullajes en la zona, los oficiales identificaron una camioneta Ford F-150 con placas del estado de Tamaulipas, ocupada por dos individuos que mostraron una actitud sospechosa.

Al realizar una inspección preventiva, se encontró una mochila con objetos personales y una credencial para votar a nombre de la víctima, la cual fue reconocida de inmediato por sus familiares.

Minutos después, la mujer fue hallada deambulando sola sobre la calle Michoacán, en evidente estado de shock y con crisis nerviosa. La afectada declaró que logró huir de un inmueble en obra negra donde había permanecido retenida contra su voluntad.

Los presuntos implicados, de 18 y 24 años de edad, fueron asegurados y trasladados ante el Ministerio Público junto con el vehículo, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por el delito de secuestro.

Capturan a cuatro por robo de equipos de telecomunicaciones

Un operativo de seguridad desplegado en este municipio hidalguense permitió la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en el robo de infraestructura clave para redes de telecomunicación.

Información oficial señala que los sujetos fueron sorprendidos en el momento en que retiraban dispositivos especializados empleados en sistemas de comunicación. Durante la intervención, los agentes aseguraron alrededor de 30 módulos electrónicos conocidos como RAKS, cuyo valor en el mercado supera el millón de pesos.

Los ahora detenidos indicaron a las autoridades que son originarios de Michoacán y Veracruz, aunque estos datos serán verificados como parte de la investigación en curso.

Especialistas explicaron que este tipo de componentes resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de servicios de telefonía e internet, por lo que su sustracción puede generar interrupciones severas en la transmisión de datos, con consecuencias para hogares, empresas y dependencias públicas.

Tras su aseguramiento, las cuatro personas fueron trasladadas ante el Ministerio Público, instancia que dará seguimiento legal al caso y determinará su situación jurídica. El equipo recuperado será sometido a peritajes para establecer su origen y comprobar si está vinculado con otros robos registrados recientemente en la región.

Las autoridades estatales subrayaron que continuarán fortaleciendo las acciones de vigilancia para frenar el saqueo de infraestructura estratégica, un delito que afecta no solo a las empresas del sector, sino también a la población que depende de estos servicios esenciales.

