Coahuila descarta uso de cubrebocas por sarampión

Las autoridades sanitarias de Coahuila descartaron el uso de cubrebocas en los planteles educativos, medida que han adoptado otros estados ante el incremento de casos de sarampión.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en la entidad, manifestó que permanecen en vigilancia.

Puntualizó que no se puede bajar la guardia debido a la cercanía con dos estados que tienen registro de contagios, como Nuevo León y Durango, ya que la movilidad entre Saltillo y Monterrey, así como de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, con Torreón, son constantes.

Aunque no se han registrado casos de sarampión la entidad, autoridades incrementan las acciones para evitar que suceda, aunque no se está exento de que se presente un caso.

La tarde de este lunes la Secretaría de Salud inició una campaña intensa de vacunación contra el sarampión casa por casa en la colonia Hacienda Narro, ubicada al sur de la ciudad de Saltillo, acción que se replicará en otros municipios de la entidad.

Añadió que se cuenta con 125 mil dosis, de las cuales 120 mil corresponden a triple viral y 25 mil dosis a doble viral.

Finalmente añadió que se encuentran en vigilancia permanente.

Autoridades sanitarias no bajan la guardia e intensifican acciones contra el sarampión Foto: Alma Gudiño

Síntomas del sarampión

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado puede desarrollarse neumonía.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión.

La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones.

Reproducir

JCS