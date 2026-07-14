Solo siete de 128 senadores logran asistencia perfecta en la LXVI Legislatura

Sólo siete de los 128 senadores de la República cumplieron al 100% con su obligación de asistir a las sesiones del pleno realizadas en los dos primeros años de la LXVI Legislatura; cinco son titulares, por lo que estuvieron presentes en las 151 sesiones del pleno, y los restantes son suplentes que asistieron a todas las sesiones que les correspondieron.

Ayer, Excélsior informó que 121 senadores acumularon un total de mil 130 ausencias en el pleno; de ellas, justificaron 941 y 189 no las pudieron comprobar, por lo que procedió el descuento de la dieta por los días que no cumplieron con su trabajo.

Frente a la constante presentación de licencias —que ha generado el ingreso fluido de senadores suplentes—, se observa que si bien son siete los senadores en funciones que cumplieron totalmente con su obligación de trabajar en el pleno, hay un octavo caso de un suplente que ya no está en funciones: el panista Raymundo Bolaños, quien asistió a las 72 sesiones que le correspondieron en el tiempo que suplió al titular Mauricio Vila.

De los siete senadores en funciones con asistencia perfecta, cuatro son de Morena, uno del PAN y dos del Verde, entre titulares y suplentes.

Los cinco titulares con récord impecable

Con asistencia a las 151 sesiones del pleno, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2026 —incluidos dos periodos extraordinarios realizados en junio-julio de 2025 y el 28 de mayo de este año—, se encuentran tres morenistas y dos del Partido Verde.

Uno es el morenista Homero Davis Castro, de Baja California Sur, quien fue presidente municipal de Loreto. En el gobierno de Francisco Agúndez fue subsecretario y secretario de Finanzas, y con el actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, se desempeñó como secretario general de Gobierno, posición en la que fue señalado de incurrir en pactos económicos y políticos con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusaciones que el propio Homero Davis ha negado.

Ayer, Excélsior dio a conocer que en los dos últimos años hubo más de mil inasistencias al Senado de la República. Especial

Otra es la morenista Luisa Cortés, de Oaxaca, cuya semblanza oficial en el Senado la muestra como una exfuncionaria del gobierno del Distrito Federal. Suma sólo 24 intervenciones en tribuna en las 151 sesiones del pleno a las que ha asistido, de acuerdo con la propia información estadística del Senado.

Está también la morenista sonorense Lorenia Valles Samperio, quien en su currículum señala que trabajó en los gobiernos capitalino y de Durango. Ahora está de licencia, debido a su interés en buscar la candidatura de Morena al gobierno de Sonora.

Rocío Corona Nakamura es senadora jalisciense del Partido Verde y en su trayectoria destaca que fue militante del PRI durante 37 años, periodo en el que ocupó posiciones en Jalisco en administraciones estatales y municipales priistas, así como en la estructura de ese partido; ya como militante del Verde fue diputada local. En el Senado, es una de las legisladoras que más participa en tribuna durante los debates.

El quinto legislador que asistió a las 151 sesiones del pleno durante los dos primeros años de la LXVI Legislatura es el verdeecologista Gilberto Hernández, quien fue presidente municipal perredista de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, y ahora pertenece al grupo cercano del gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo.

Disciplina en las suplencias

Por el lado de los suplentes con asistencia perfecta destaca Francisco Chíguil Figueroa, exdelegado perredista en la Gustavo A. Madero. Chíguil fue señalado en su momento por la tragedia de la discoteca New’s Divine del 20 de junio de 2008, donde murieron 12 jóvenes y 16 resultaron heridos, pero en 2023 un juez decidió no ejercer acción penal en su contra. En el Senado es el suplente de Marcelo Ebrard, por lo que llegó al escaño en octubre de 2024 y ha participado en 137 sesiones del pleno sin faltar a ninguna.

Finalmente, el panista Máximo García López es el suplente del senador Gustavo Sánchez, quien murió víctima de cáncer en enero de este año. García López es originario de Baja California y sólo ha participado en 30 de las sesiones del pleno durante este año, pero su nombre destaca porque, en el universo de 128 senadores, no registra inasistencias de ningún tipo.