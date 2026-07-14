Inician pesquisa por mal manejo de medicinas; las resguardan en una bodega

CANCÚN.— Una investigación federal ha sido activada ante presuntas irregularidades en el resguardo de medicamentos e insumos médicos en Quintana Roo.

La pesquisa se deriva de una auditoría realizada en el almacén de la Secretaría de Salud (Sesa), localizado en Subteniente López, que detectó lotes caducos, cajas dañadas por humedad y productos en condiciones inadecuadas para su distribución.

El caso, expuesto inicialmente por denuncias de trabajadores del sector salud, señala que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno halló cientos de insumos deteriorados.

Según los testimonios, durante el proceso de fiscalización se habrían realizado movimientos irregulares de lotes y traslados de material desde unidades médicas hacia la bodega auditada para intentar empatar los inventarios físicos con los registros oficiales, agravando el desabasto en clínicas de la entidad.

Ante el inicio de las indagatorias por posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido de recursos públicos, parte del material fue trasladado a una bodega en Chetumal.

La Sesa justificó el movimiento como un protocolo para mejorar las condiciones de resguardo y cadena de suministro. La dependencia informó que el 7 de julio, una empresa certificada en Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) retiró la totalidad de los insumos siniestrados para su destrucción. Asimismo, desmintió la veracidad de imágenes difundidas sobre medicamentos dañados, atribuyendo las irregularidades señaladas a un proceso de optimización de espacios.

La controversia ocurre en un contexto de transición política, coincidiendo con la salida del secretario de Salud, Flavio C. Rosado, quien busca la candidatura municipal en Isla Mujeres.

Las acusaciones recaen sobre el director administrativo de los Servicios Estatales de Salud, Álvaro Arturo Cruz Mena; el responsable del almacén, Luis Enrique Velázquez, y un funcionario del área de Adquisiciones identificado como Malio.

La intervención federal busca esclarecer si existió negligencia administrativa o actos deliberados para encubrir el manejo ineficiente de los recursos sanitarios, en un momento crítico para la atención de enfermedades crónicas y el suministro hospitalario.

Autoridades mantienen el proceso abierto para determinar responsabilidades frente a las denuncias de manipulación documental y desabasto inducido.

El dato

Bajo lupa

· Autoridades mantienen el proceso abierto para determinar responsabilidades frente a las denuncias.