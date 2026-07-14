El PAN también pierde terreno en los estados: tiene sólo el 13.9% del poder de voto local

Aunque numéricamente su posición no es tan crítica como la que enfrenta el PRI, el PAN también tiene un deterioro de su poder en los Congresos estatales, porque sus 157 legisladores representan sólo el 13.9% del poder de voto en el interior de los estados, pero en enero disminuirá a 13.4% por su derrota en Coahuila; además, en Oaxaca y en Tabasco no existe ningún legislador albiazul.

De acuerdo con la relación de los mil 127 integrantes de los Congresos estatales, la situación del PAN se modificará a la baja, porque en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila perdió los cinco escaños de mayoría que tenía y su bajo nivel de votación, que quedó en 27 mil 819 sufragios, equivalente al 2.19% de las preferencias ciudadanas, lo sacó de la distribución de diputaciones plurinominales, por lo que ahí tampoco habrá panistas.

Los panistas tienen un total de 84 legisladores estatales de mayoría y 73 plurinominales; a partir de que entre en labores el próximo Congreso estatal de Coahuila, se quedará con 79 legisladores de mayoría y mantendrá los 73 plurinominales y esa será su realidad de representación ciudadana con la que llega a las elecciones federales y estatales del próximo año.

El contraste con la crisis del PRI

Excélsior informó el pasado 7 de julio que la representación priista descendió en 31 de los 32 Congresos estatales, donde su presencia es ínfima y aunque oficialmente las cifras públicas muestran que sus militantes superan el millón de personas, en los hechos, el PRI enfrenta dificultades para promover el voto en su favor en el territorio nacional.

A nivel de los Congresos estatales, el PRI sólo tiene 89 legisladores; de ellos, únicamente 35 son de mayoría relativa y 54 son plurinominales.

En 14 congresos estatales sólo tiene un integrante: Aguascalientes, de mayoría; Baja California, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, un plurinominal en cada uno de ellos. Pero a final de cuentas, aunque sea uno, tiene presencia en los 32 Congresos estatales.

Para el caso del PAN la situación es que tiene más legisladores estatales, pero no tiene representantes en Tabasco y Oaxaca y pronto no los tendrá en Coahuila. Y sólo en una de las cuatro entidades federativas que gobierna tiene los votos suficientes para aprobar los temas que le interesan al gobernante.

En los últimos años, el poder del panismo en los congresos locales ha ido a la baja. Especial

Radiografía de los gobiernos albiazules

La mayor fortaleza legislativa del PAN está en Aguascalientes, donde tiene 15 legisladores de mayoría y, con ello, ostenta la mayoría absoluta de los 27 integrantes del Congreso, donde Morena tiene sólo siete plurinominales; el PRI uno de mayoría y el PRD dos de mayoría, mientras el Verde y MC tienen un plurinominal cada uno.

Le sigue el Congreso de Chihuahua, donde hay 12 diputados de mayoría y un plurinominal del PAN, pero su oposición local tiene los 20 restantes, por lo que no tiene la mayoría absoluta por sí mismo; es decir, necesita construir acuerdos.

En Guanajuato hay 15 panistas de los 36 diputados que conforman el pleno; es decir, tampoco ahí tiene por sí mismo la mayoría, que se forma con 19 votos; por lo que los tres diputados priistas y el perredista son fundamentales para concretar planes legislativos. Y en Querétaro, que también gobierna, el Congreso estatal sólo tiene siete panistas, del total de 25 integrantes del pleno.

Retroceso en exbastiones

En entidades que gobernó alguna vez también disminuyó la votación por sus legisladores locales, como en Puebla, donde hay cinco panistas plurinominales; es decir, ninguno ganó un distrito de mayoría; en Tamaulipas sólo tiene uno de mayoría y seis plurinominales; en Sonora hay uno de mayoría; en San Luis Potosí hay dos de mayoría y un plurinominal; en Nayarit sólo tres plurinominales; en Morelos tres de mayoría y un plurinominal.