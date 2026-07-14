Hallan una fosa clandestina en Los Cabos, Baja California Sur; analizan restos

Los Cabos, BCS.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto y la Fiscalía Especializada en Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informa a la ciudadanía que, derivado de reportes difundidos en redes sociales sobre la presunta ubicación de inhumaciones clandestinas en el municipio de Los Cabos, personal ministerial se trasladó de inmediato a la zona.

" data-width="auto">

Al arribar a las inmediaciones de la brecha que conduce a la zona conocida como “La Ballena”, agentes de investigación llevaron a cabo un despliegue operativo en la zona, logrando la localización de un sitio de inhumación clandestina.

Tras el hallazgo, se procedió de manera inmediata al acordonamiento del área, dando cumplimiento a los protocolos legales establecidos para la preservación de indicios y la debida cadena de custodia.

Asimismo, se dio aviso al personal de Servicios Periciales para el procesamiento técnico del lugar y el levantamiento de los restos encontrados, los cuales serán trasladados al laboratorio forense para su análisis genético, con el objetivo de lograr su plena identificación.

Esta diligencia contó con el valioso apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes brindaron el resguardo y la seguridad perimetral necesaria durante las labores de campo para garantizar la integridad de los equipos ministeriales y el éxito de la investigación.

La PGJE reitera su compromiso con la sociedad sudcaliforniana de investigar con estricto apego a derecho todos los casos de desaparición, trabajando de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir la impunidad y brindar certeza a las familias.