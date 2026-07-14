INE endilga a estados la carrera adelantada; proceso electoral 2027

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey aseguró que el organismo no ha dejado de fiscalizar los eventos que realizan los partidos políticos y sus aspirantes rumbo a las elecciones de 2027; sin embargo, aclaró que corresponde a las autoridades electorales locales, y no al INE, determinar si esos actos constituyen campañas anticipadas para las gubernaturas.

Imagen: Excélsior/IA

En entrevista, explicó que existe una confusión entre las facultades del INE y las de los organismos públicos locales electorales (OPLE), pues en el proceso de 2027 el instituto únicamente organizará la elección federal para renovar la Cámara de Diputados, mientras que las 17 elecciones de gubernaturas serán competencia de las autoridades estatales.

Nosotros solamente somos responsables de la organización de la elección para renovar la Cámara de Diputados y Diputadas. Las autoridades locales son las que deben determinar si existe un acto anticipado de campaña o de precampaña para las gubernaturas”, precisó.

Humphrey recordó que incluso cuando el INE intentó intervenir en esos casos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le indicó que primero deben pronunciarse los institutos electorales locales sobre la naturaleza de esos eventos.

La consejera subrayó que ello no significa que el INE permanezca inactivo. Señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene verificadores en los actos públicos que realizan quienes buscan contender en procesos internos de los partidos.

No es cierto que no se esté haciendo nada. Nosotros tenemos que fiscalizar todo lo que ocurre en el país en todo tiempo. Nuestros verificadores están asistiendo a estos eventos y registrando los gastos que se realizan”, afirmó.

Explicó que, conforme a los criterios vigentes del Tribunal Electoral, mientras no exista una resolución de las autoridades competentes que determine que se trata de actos anticipados de campaña, esos montos se contabilizan como parte del gasto ordinario de los partidos políticos.

Cabe recordar que la semana pasada, el consejero Jorge Montaño Ventura propuso la creación de una nueva figura denominada Procesos Políticos, con la que busca regular y fiscalizar las actividades políticas.