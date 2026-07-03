Estados incumplen con prestaciones a policías; informe a la permanente

Sólo una de las 32 entidades del país proporciona las 13 prestaciones de ley a sus cuerpos policiacos y aunque la mayoría de éstas mejoraron el nivel salarial de los policías a su cargo, 15 todavía están por debajo de los 15 mil pesos netos mensuales que se recomienda.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública. Sin embargo, no especificó de qué entidad se trata.

Sólo una entidad federativa cubre la totalidad de las 13 prestaciones; 24 estados tienen una cobertura intermedia con 10 a 12 prestaciones; siete presentan rezagos significativos al registrar nueve o menos prestaciones”, indica el informe.

Las mayores carencias federales están en fondos de vivienda y apoyos familiares; en contraste, los servicios médicos, incapacidades y licencias de maternidad tienen cobertura universal.

Para solucionar la crisis, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad desarrolló estrategias de acompañamiento y estudios de costo financiero orientadas a facilitar la incorporación gradual de las 13 prestaciones.

“De manera complementaria llevó a cabo un estudio integral a efecto de estimar su costo financiero bajo el principio de prestaciones dignas e integralidad del ingreso policial. El estudio busca apoyar la toma de decisiones presupuestarias y garantizar la sostenibilidad para el aumento de prestaciones”, explica, pero no detalla las entidades federativas por nombre ni la estimación del gasto que implica que cumplan totalmente con las 13 prestaciones que deben brindarles a sus cuerpos policiacos.

En cuanto al pago de salarios, el informe señala que, para este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), contempló un piso salarial nacional no menor a 15 mil pesos netos.

En contraste, el año pasado la meta recomendada era de 18 mil 57 pesos brutos.

“El salario de las policías estatales de 19 entidades federativas superó el salario bruto propuesto y dos estados están cerca de alcanzarlo”, precisó el informe de 2025.

En tanto, este año indica: “La metodología contempló un piso salarial nacional no menor a 15 mil pesos netos con el objetivo de reducir las brechas entre las entidades federativas que permitan la mejora progresiva de las condiciones laborales de las policías en México”.

Baja California lidera los salarios policiales, con 24 mil 497 pesos netos al mes, mientras que Tlaxcala registra el sueldo más bajo del país, con sólo 10 mil 412 pesos netos mensuales.

Sólo un estado, al 100 con su policía; diagnóstico de seguridad pública

De acuerdo con el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente enviado a la Comisión Permanente, 15 entidades federativas aún pagan a sus cuerpos policiacos menos de los 15 mil pesos netos mensuales recomendados, siendo Tlaxcala el estado con el menor salario del país

Sin especificar de cuál se trata, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a la Comisión Permanente que sólo una de las 32 entidades del país proporciona las 13 prestaciones de ley a sus cuerpos policiacos y, aunque la mayoría de las 32 entidades federativas mejoraron el nivel salarial de los cuerpos policiacos a su cargo, 15 todavía están por debajo de los 15 mil pesos netos mensuales que se recomienda.

En el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, del 20 de noviembre del 2025 al 19 de mayo del 2026, la Secretaría precisa que “respecto a las prestaciones de las personas policiales, el diagnóstico de las capacidades institucionales de las policías estatales permitió identificar tres niveles de cumplimiento en materia de prestaciones.

Algunos estados mantienen rezagados los salarios de sus policías. Especial

“Sólo una entidad federativa cubre la totalidad de las 13 prestaciones; 24 estados tienen una cobertura intermedia con 10 a 12 prestaciones; siete presentan rezagos significativos al registrar nueve o menos prestaciones.

“Las prestaciones con mayor rezago son el fondo para la vivienda y el apoyo para familias; por el contrario, los servicios médicos, incapacidades y licencias por maternidad presentan una cobertura universal”, dice el documento entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Rezago en vivienda y apoyo familiar

Añade que “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desarrolló estrategias de acompañamiento con las entidades federativas orientadas a facilitar la incorporación gradual de las 13 prestaciones.

De manera complementaria llevó a cabo un estudio integral a efecto de estimar su costo financiero bajo el principio de prestaciones dignas e integralidad del ingreso policial. El estudio busca apoyar la toma de decisiones presupuestarias y garantizar la sostenibilidad para el aumento de prestaciones”, explica, pero no detalla las entidades federativas por nombre ni la estimación del gasto que implica que cumplan totalmente con las 13 prestaciones que deben brindarles a sus cuerpos policiacos.

En cuanto al pago de salarios, el Informe muestra cifras diferentes a las reportadas el año pasado.

En 2025 informó a la Permanente que “con el propósito de mejorar las condiciones laborales y salariales de quienes integran las corporaciones de seguridad pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estimaron un ingreso suficiente de 18 mil 57 pesos con el objetivo de que las policías y sus familias cuenten con lo mínimo necesario que les asegure una vida digna.

“El salario de las policías estatales de 19 entidades federativas superó el salario bruto propuesto y dos estados están cerca de alcanzarlo”, precisó el informe del año pasado.

Ajustes al tabulador de salario digno en 2026

Ahora, en este 2026 dice que “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos llevó a cabo un análisis técnico a efecto de definir la propuesta de salario digno policial durante el ejercicio 2026.

La metodología contempló un piso salarial nacional no menor a 15 mil pesos netos con el objetivo de reducir las brechas entre las entidades federativas que permitan la mejora progresiva de las condiciones laborales de las policías en México”, dice el Informe de este año.

En el 2025 reportó que los mejores salarios policiales los pagaban los estados de México, con 28 mil 502 pesos; Baja California, 28 mil pesos; Nuevo León, 27 mil 667 y Quintana Roo, 26 mil 465 pesos mensuales, sin especificar si se trata de salarios brutos o netos.

Y en este año, ya con la explicación de que se trata de salarios netos, dice que las entidades que mejor pagan a sus policías son Baja California, con 24 mil 497.42; Guanajuato, con 22 mil 799.34; Jalisco, con 21 mil 104.95 y Querétaro, con 20 mil 853.64 pesos y que Tlaxcala es la entidad donde menos le pagan a sus policías, con 10 mil 412 pesos netos mensuales.