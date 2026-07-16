Monzón y Onda Tropical 19 provocarán lluvias intensas en estos estados

El clima para este viernes 17 de julio mantendrá a México bajo un escenario de contrastes extremos. Mientras diversos sistemas meteorológicos provocarán lluvias de intensas a fuertes en gran parte del territorio nacional, los estados del norte y noroeste continuarán registrando temperaturas sofocantes que superarán los 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico oficial, estas condiciones serán generadas por la interacción de la Onda Tropical número 19 frente a las costas del Pacífico central, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, el monzón mexicano y canales de baja presión sobre el norte y sureste del país.

¿En qué estados lloverá este viernes?

Las precipitaciones más severas se concentrarán en las siguientes regiones, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles inundaciones o deslaves:

Lluvias intensas: Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias muy fuertes: Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

Lluvias fuertes: Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos: Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Alerta por fuertes vientos y oleaje elevado

El viento se hará sentir con fuerza en varios puntos de la República Mexicana. Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del país, incluidos el Estado de México y la Ciudad de México, las rachas oscilarán entre los 30 y 60 km/h.

Por otra parte, la actividad marítima deberá tomar precauciones debido a que se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California, el sur de Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

El mapa del calor: Temperaturas de hasta 45°C

El ambiente extremadamente caluroso persistirá por la tarde en el noroeste y noreste de México:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante el riesgo de golpe de calor, Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, vestir ropa ligera de colores claros, usar manga larga, evitar exponerse al Sol en las horas pico y vigilar estrechamente a menores de edad y adultos mayores.