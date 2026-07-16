Roberto Velasco realizará visita oficial a Canadá

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, realizará este fin de semana una visita oficial a Canadá, donde se reunirá con diferentes autoridades federales a fin de dar seguimiento a los compromisos establecidos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney en el encuentro que sostuvieron el 18 de septiembre de 2025 en nuestro país y una posterior conversación telefónica.

En Palacio Nacional los mandatarios refrendaron la Asociación Estratégica Integral y el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, cuyos acuerdos se enfocan en profundizar el comercio en energía, infraestructura y agricultura, avanzar en el diálogo respecto al T-MEC y consolidar estrategias conjuntas de seguridad e inversión regional.

En sus cuentas de redes sociales, el canciller informó que “Mañana inicio una visita de trabajo en Ottawa, Canadá, donde me reuniré con la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand y otros integrantes del gabinete canadiense para continuar el diálogo cercano que caracteriza la relación entre México y Canadá".

Agregó que “daremos seguimiento a los avances del Plan de Acción 2025‑2028, acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, en septiembre pasado”.

Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, destacó que Canadá y México fortalecen una asociación fundada en el comercio, la inversión y prioridades comunes en América del Norte.

Mañana recibiré en Ottawa al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, con el fin de avanzar en este trabajo. Nuestra asociación sigue creando nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores de ambos países”, añadió.

Esta será la primera visita del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a Canadá desde que asumió el cargo en abril de este año.

El viaje se producirá luego de que en mayo pasado una misión comercial, encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía y compuesta por representantes de 240 empresas mexicanas sostuvieran encuentros con sus pares en las ciudades de Toronto, Ontario, y Montreal, Quebec, para fortalecer los lazos comerciales con las empresas canadienses.

La embajada canadiense en México recordó que desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994 y continuando bajo el Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y México ha aumentado significativamente, alcanzando más de 62 mil millones de dólares en 2025.

Actualmente, México es el tercer socio comercial más importante de Canadá en materia de mercancías (después de Estados Unidos y China).

Y Canadá es la segunda mayor fuente de visitantes internacionales a México después de Estados Unidos, con más de 2,8 millones de canadienses que viajaron a nuestro país en 2025 lo que representó una cifra récord.