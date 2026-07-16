Mujer de 40 años muere en anexo; apenas el lunes su hermana la internó

Una mujer de 40 años fue localizada sin vida la madrugada de este jueves al interior de un centro de rehabilitación ubicado en Guadalupe, Nuevo León, donde había ingresado apenas unos días antes para recibir tratamiento.

El anexo Hacienda Despertad donde fue encontrado el cuerpo de la mujer identificada como Lizbeth Espinosa del Toro, hace dos años funcionaba como una quinta para eventos sociales, que se ubica en el cruce de las calles León y José María Arteaga, en la colonia Chinameca.

Poco antes de las 3:30 horas, los trabajadores del anexo detectaron que a la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Policía de Guadalupe, la mujer había sido internada el pasado lunes por decisión de su hermana con el objetivo de iniciar un proceso de rehabilitación.

Dan condena de sólo 3 años a joven que mató a su novia

Por Aracely Garza

Por otra parte, también en Nuevo León, un juez de control sentenció a tres años en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores a un menor, de tan solo 14 años, que mató y enterró a su novia, de 15 años.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer el resultado de la audiencia para resolver la situación legal de José “N” acusado de los delitos de feminicidio y vinculados con la desaparición de personas.

Los hechos se registraron entre el 27 y 28 de enero del presente año en una vivienda de la colonia Barrio la Industria en Monterrey.

El día de los sucesos, la víctima, de identidad protegida con las siglas B.N. acudió a la vivienda del adolescente y en un momento determinado éste ejerció violencia de género en su contra para posteriormente dispararle con un arma de fuego corta.

Debido a las lesiones que sufrió, la joven perdió la vida por lo que José “N” decidió subir su cuerpo en una carretilla para transportarlo a un predio dentro de la misma colonia. Ya en dicho lugar cavó un pozo para ocultar el cadáver y evitar su localización.

La Fiscalía estatal estableció que la condena de tres años de internamiento es aplicable solo en casos extremos y es la máxima correspondiente al grupo etario , de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La relación de confianza entre el adolescente y la víctima, así como las lesiones provocadas, son razones de género que encuadran como feminicidio.

El juez determinó que además de los tres años de sentencia, José “N”, deberá realizar el pago por reparación de daño, en términos de la ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.