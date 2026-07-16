Homicida de Mónica Briseth seguirá en prisión; estaba obsesionado con ella desde la secundaria

Servando “N” señalado como responsable de dar muerte por asfixia a Mónica Briseth le fue ejecutada una orden de aprehensión y quedó internado en un penal de Nuevo León, este jueves.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que el hombre, de 32 años, fue notificado de la orden en un Centro de Reinserción Social del estado.

El sujeto está acusado del delito de feminicidio de la joven que tenía reporte de desaparición y fue encontrada sin vida en la casa de su amigo de secundaria ubicada en la colonia Arbolada Lomas de la Paz, en el ayuntamiento de Apodaca.

Actos de investigación desplegados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) documentaron la presunta participación del sujeto en los sucesos ocurridos el 12 de julio.

De acuerdo con la autoridad, el hombre tenía una relación de confianza con la víctima y en algún momento pudo inmovilizarla y despojarla de su ropa.

También le causó lesiones en diversas regiones de su cuerpo y la violencia escaló hasta obstruir sus vías respiratorias lo que ocasionó su muerte por asfixia.

En días recientes, la familia de la víctima declaró que Servando “N” estaba obsesionado con Mónica Briseth desde que la conoció en la secundaria.

“Ese cobarde me arrebato a mi mejor amiga”

Por ABC Noticias

Una amiga cercana de Mónica Briseth Macías Vallejo publicó un mensaje en redes sociales dirigido al presunto responsable de su muerte, caso que causó conmoción en Nuevo León.

Identificada como “Sintiiah Aurieh”, esta joven escribió un texto en Facebook en donde dejó en claro la tristeza que la agobia a raíz del deceso de su amiga. Al mismo tiempo dirigió un mensaje a quien es investigado como principal sospechoso de este crimen ocurrido en el municipio de Apodaca.

Mi mente no puede procesar, una parte de mi quiere ir y encontrarte. Ese cobarde me arrebato a mi mejor amiga. Siempre serás tú quien ocupe ese lugar en mi corazón”, señaló.

En su publicación, “Sintiiah Aurieh” aseguró a Mónica que hizo todo lo posible por localizarla desde que se reportó su desaparición. Sin embargo, entre más pasaban las horas, mayor era el reto, ya que la preocupación se volvía cada vez más grande.

Escribió: “Tengo atorado en el pecho tantas cosas. Quiero decirte que te busqué amiga, que mientras no sabía de ti, cada hora avanzaba en el reloj, pero yo seguía con el peor de los sentimientos. Llena de angustia. Pensar si estabas herida, si tenías miedo (…) Quiero que sepas que te adoro. Qué siento mucha impotencia solo de imaginar que no estarás. Me harás muchísima falta”.

Por último, la joven dijo estar con el corazón roto y con su mente invadida de todos los momentos que vivió junto a “Rojita”, como solía llamarle de cariño a su amiga fallecida.

Mónica Briseth Macías Vallejo desapareció el 11 de julio del presente año en la colonia Reforma, en Apodaca, y el domingo fue localizada sin vida dentro de una casa en un fraccionamiento privado cercano a la carretera a Dulces Nombres, en este mismo municipio.

Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas, entrevistas y análisis periciales para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.