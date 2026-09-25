Solicitan procesar a presidente municipal de Juchitán por extorsión agravada

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) solicitó la vinculación a proceso contra Miguel “N”, alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y Alberto “N”, “La Parca”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, ambas personas podrían estar vinculadas con la célula delictiva denominada “Los Cromos”, que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

La solicitud fue presentada en la víspera, durante la audiencia en la que el juez de la causa calificó como legal la detención de ambas personas, quienes fueron capturadas el 23 de septiembre, tras un operativo conjunto entre corporaciones estales y federales, con la participación de un grupo de élite, denominado Binnizá o gente de proviene de las nubes, en lengua zapoteca.

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En la audiencia inicial de formulación de imputación, que tuvo una duración de 10 horas, en los juzgados penales de Oaxaca, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los dos imputados, quienes permanecerán internados en centros federales de reinserción social.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal, desarrollados por la Fiscalía de Oaxaca, existen líneas de investigación sobre la posible participación de “Quetu”, en actividades delictivas en el Istmo, así como sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”.

Las primeras indagatorias establecen que, como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización delictiva, liderada por Iván Sánchez Santiago, alias “El Comandante Cromo”.

Las investigaciones también identifican a “Los Cromos” como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que se atribuyen actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.