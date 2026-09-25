Seguridad pública de Juchitán queda en manos de fuerzas federales y estatales

Cuerpos policiacos estatales y federales tienen a su cargo la seguridad pública del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, medida que se tomó a partir del anuncio del gobernador Salomón Jara Cruz para solicitar al Congreso del Estado la desaparición de poderes en la municipalidad zapoteca, de la región del Istmo de Tehuantepec.

Una vez que se dio a conocer la determinación el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno informó que, en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía de Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del pueblo juchiteco.

Elementos Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ingresaron a las instalaciones del cuartel de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, para tomar el control y desarmar a los policías municipales, además de las patrullas y el centro de control de comunicaciones C2.

Desaparición de poderes

La solicitud de desaparición de poderes tiene como propósito “garantizar el orden, la seguridad y la paz de las familias del lugar”, debido a la detención del todavía presidente municipal Miguel Ángel Sánchez Altamirano.

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Una vez que el Congreso del Estado, de mayoría del Partido Morena, apruebe esta tarde, alrededor de las 17:00 horas y en sesión extraordinaria la desaparición del Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, se dará paso al nombramiento de un encargado de la Administración Municipal, lo que estará a cargo del gobernador.

“Esta acción es con el único objetivo de preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de esta municipalidad”, afirmó Jara.

Para este cargo, ya se barajean varios nombres, tanto de funcionarios del gabinete legal y ampliado del gobierno estatal morenista, quien habrá de garantizar la gobernabilidad en este municipio de 113 mil 570 habitantes, ubicado en un punto económico y cultural clave en el Istmo de Tehuantepec.

Municipio pide restablecer administración

Ante la ausencia del presidente municipal, la Secretaría Municipal de Juchitán hizo un llamado al gobierno del Estado, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Gobierno para que “se tomen las determinaciones conducentes que permitan restablecer a la brevedad la normalidad administrativa del Ayuntamiento y generar las condiciones para retomar plenamente la atención a la ciudadanía”.

Existe plena disposición para acompañar esta ruta institucional, contribuir al diálogo y atender las determinaciones que correspondan dentro del marco de la legalidad, procurando que este proceso se desarrolle con responsabilidad y pensando, por encima de cualquier interés particular, en el bien común de nuestro pueblo”.

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En relación a la situación jurídica de Miguel Sánchez Altamirano, solicitó a las autoridades correspondientes que, dentro del marco de la ley, “las actuaciones y el proceso relacionado con su situación jurídica se lleven a cabo en la entidad, garantizando en todo momento sus derechos, el debido proceso, así como las condiciones que permitan el acompañamiento de su familia”.

El comunicado lo firmó por Fernando Santos Villalobos, secretario municipal, quien en agosto pasado relevó en el cargo a Mariano Rosado López.

Este último dejó el cargo por sus aspiraciones a contender por la presidencia municipal de Juchitán, en el proceso electoral local del próximo 2027; sin embargo, la fiscalía oaxaqueña confirmó que cuenta con orden de aprehensión por los mismos delitos que se le imputan al alcalde, por lo que durante el operativo del miércoles su casa fue cateada, pero se dio a la fuga.