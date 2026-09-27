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García Harfuch felicita a Sheinbaum por concluir gira informativa en el Zócalo

El titular de la SSPC destacó que durante la presente administración el índice de homicidios dolosos en el país ha disminuido un 53%.

Por: David Vicenteño

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, hablando en el atril durante la conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos.
Atribuyó los avances al trabajo diario del Gabinete de Seguridad, aunque reconoció que "todavía falta mucho por hacer" para consolidar la paz.Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por concluir este domingo su gira informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario destacó que este ejercicio le permitió a la mandataria conocer de primera mano las necesidades de todas las entidades.

“Felicidades, Presidenta @Claudiashein, por concluir esta gira de rendición de cuentas recorriendo las 32 entidades del país. Una gira para estar cerca de la gente, escucharla y rendir cuentas directamente en territorio y conocer de primera mano sus necesidades y también regresar a cada estado a informar los resultados”, escribió el funcionario.

García Harfuch se refirió al descenso de 53 por ciento en el índice de homicidios dolosos en el país, en lo que va de la presente administración.

“En materia de seguridad, la reducción de 53% en los homicidios dolosos refleja el trabajo diario y coordinado de todas las instituciones que integramos el @GabSeguridadMX (Gobierno de México).

“Estos avances son importantes, pero sabemos que todavía falta mucho por hacer. La seguridad exige mantener el esfuerzo, atender las causas de la violencia y seguir trabajando todos los días para que las familias mexicanas vivan con mayor tranquilidad”, destacó García Harfuch.

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