García Harfuch felicita a Sheinbaum por concluir gira informativa en el Zócalo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por concluir este domingo su gira informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario destacó que este ejercicio le permitió a la mandataria conocer de primera mano las necesidades de todas las entidades.

“Felicidades, Presidenta @Claudiashein, por concluir esta gira de rendición de cuentas recorriendo las 32 entidades del país. Una gira para estar cerca de la gente, escucharla y rendir cuentas directamente en territorio y conocer de primera mano sus necesidades y también regresar a cada estado a informar los resultados”, escribió el funcionario.

García Harfuch se refirió al descenso de 53 por ciento en el índice de homicidios dolosos en el país, en lo que va de la presente administración.

“En materia de seguridad, la reducción de 53% en los homicidios dolosos refleja el trabajo diario y coordinado de todas las instituciones que integramos el @GabSeguridadMX (Gobierno de México).