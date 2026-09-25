Salomón Jara pide desaparecer el ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó al Congreso de Oaxaca declarar formalmente la desaparición del ayuntamiento de Juchitán para nombrar a un encargado que se haga cargo del municipio luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano por nexos criminales.

Jara Cruz dijo que instruyó al secretario de Gobierno del estado tramitar la solicitud formal ante el Congreso estatal, a fin de que ésta sea procesada a la brevedad posible y dar certeza al municipio al nombrar a un encargado luego de que el suplente del alcalde morenista también cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

“Juchitán atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal”, afirmó el gobernador previo a informar sobre la solicitud que, espera, el Congreso estatal la procese a la brevedad posible para dar certeza a los habitantes del municipio.

El gobernador de Oaxaca dijo que tras la captura del alcalde, el gobierno estatal asumió las responsabilidades de Juchitán, pero afirmó que es precisa una figura que lidere temporalmente el municipio en lo que se da la transición luego de la captura del presidente municipal.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar con gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, puntualizó el mandatario.

Agregó en los próximos días incrementará y reforzará la presencia territorial de su gobierno en el municipio, al tiempo que dijo que seguirá trabajando de forma coordinada con el gobierno federal.

“Durante los últimos meses hemos estado y seguiremos estando presentes co las fuerzas de seguridad y en los próximos días vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal”, indicó.

Jara Cruz afirmó que la vida en Juchitán no puede detenerse por la captura de su alcalde, quien actualmente está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. “Los servicios públicos deben mantenerse y las tareas de seguridad se deben fortalecer y la atención social debe seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades. En Juchitán hay paz y tranquilidad, Juquitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, dijo.