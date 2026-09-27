Intensas lluvias en Durango cobran 3 vidas; arroyo arrastró sus vehículos

Luego de un intenso operativo implementado por corporaciones de auxilio y de seguridad, fueron localizados y rescatados los cuerpos de tres personas arrastradas por la corriente del arroyo en la cabecera municipal de Guanaceví, Durango.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que fue la mañana de este domingo cuando se encontraron los cadáveres, que corresponden a dos hombres y una mujer que iban a bordo de una camioneta blanca, mientras que la unidad motriz de color rojo fue arrastrada sin tripulantes, por lo que la búsqueda se extendió a pie por los márgenes del arroyo.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del arroyo que atraviesa el municipio arrastrando un vehículo donde viajaban tres personas Fotos: CEPC

El funcionario estatal informó que, derivado de las fuertes lluvias registradas durante la tarde del sábado en municipios de la sierra y las quebradas, poco después de las 18:00 horas se registró el crecimiento del río que atraviesa la cabecera municipal de Guanaceví, provocando el arrastre de las dos unidades, una de ellas donde viajaban las víctimas.

Tras el reporte se activó el operativo para la búsqueda de las personas y los vehículos. Uno de ellos fue localizado aguas abajo sin tripulantes, por lo que el despliegue continuó hasta encontrar los cuerpos.

Galindo Cabada expresó sus más sentidas condolencias a las familias ante la irreparable pérdida.

En el operativo participaron cuadrillas de la empresa minera Endeavour Silver, voluntarios y habitantes.

Destacó la importancia de que la ciudadanía actúe con mayor prudencia y evite introducirse o intentar cruzar corrientes de agua ante la creciente de ríos y arroyos, propia de la temporada de lluvias.