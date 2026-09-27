Tigre ataca a borrego en área rural; piden a pobladores evitar la zona

Un tigre fue captado por una cámara de seguridad el pasado 24 de septiembre, cuando atacaba a un borrego en una zona rural de La Barca, Jalisco.

Tras la difusión de las imágenes y varios reportes ciudadanos, Protección Civil y Bomberos de La Barca activó un operativo para localizar al felino, que habría sido visto en el camino entre San José de las Moras y La Providencia.

Las autoridades pidieron a la población evitar las brechas y caminos rurales de esta zona mientras continúan los recorridos para ubicar al animal. También recomendaron no acercarse, perseguirlo, intentar capturarlo ni ahuyentarlo.

Aunque las imágenes muestran a un animal con características de tigre, la especie aún no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento no se han reportado ataques contra personas. En caso de encontrarlo, se pide mantener una distancia segura, resguardarse y reportar inmediatamente su ubicación al 911 o al 393 935 5000.

Reproducir Tigre captado en video al momento que ataca a un borrego

En Hidalgo aseguran cachorra de tigrillo

Una cachorra de tigrillo fue asegurada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la comunidad de Tecpaco, municipio de Calnali, Hidalgo, luego de que su presencia fuera reportada a través de redes sociales.

Durante la inspección realizada en el inmueble, los ocupantes no presentaron documentación que acreditara la procedencia legal del ejemplar ni contaban con un Plan de Manejo autorizado para mantenerlo bajo cuidado particular.

La autoridad ambiental informó que el tigrillo es una especie protegida y que la posesión de ejemplares sin autorización o sin comprobar su origen legal puede derivar en responsabilidades conforme al artículo 420 del Código Penal Federal.

Tras su aseguramiento, la cría fue trasladada a una Unidad de Rescate ubicada en Pachuca, donde recibirá atención especializada y permanecerá bajo un proceso de rehabilitación. Foto: Especial

Tras su aseguramiento, la cría fue trasladada a una Unidad de Rescate ubicada en Pachuca, donde recibirá atención especializada y permanecerá bajo un proceso de rehabilitación.

El objetivo es evaluar su evolución y condiciones físicas para determinar si puede recuperar las habilidades necesarias para regresar a su entorno natural.

La Profepa reiteró la importancia de reportar la presencia de fauna silvestre en domicilios y evitar su captura o tenencia sin autorización.