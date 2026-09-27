¡Insólito! Reparten tablas con clavos para herir a osos y evitar que entren en colonia

Gran polémica generó la presunta entrega de tablas con clavos entre vecinos de una colonia ubicada en una zona serrana de Nuevo León para contener el ingreso de osos a sus residencias, ante lo cual Parques y Vida Silvestre anunció que realizará visitas de verificación a ese sector.

En un comunicado, la dependencia estatal detalló que “ante la información difundida sobre la distribución de tablas con clavos para impedir el ingreso de oso en viviendas de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León exhorta a la junta de vecinos y a los residentes a suspender la entrega y colocación de estos dispositivos”.

También exhortó a retirar los que ya estén instalados por el riesgo de lesiones que representan para las personas, las mascotas y la fauna silvestre.

Agregó que “como parte del seguimiento a estos hechos, personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica de verificación en la colonia para constatar las condiciones reportadas, documentar la presencia de estos dispositivos y orientar a los residentes sobre medidas preventivas adecuadas”.

También informó que convocará a los representantes de las colonias Olinalá y Palmillas, así como otros sectores con reportes de avistamientos para instalar junto con las autoridades municipales una mesa de diálogo para escuchar inquietudes y acordar acciones.

Por otra parte, Prodefensa Animal A.C (Prodan) emitió su postura y estableció que la crueldad no puede ser la respuesta.

Añadió que “ante la información difundida sobre la entrega y colocación de estas tablas cubiertas de clavos para impedir el paso de osos, hacemos un llamado urgente a no colocar estos dispositivos y retirar inmediatamente los que ya se encuentren instalados”.

El organismo destacó que el oso negro es fauna silvestre protegida por la legislación mexicana.

Todos estos hechos se derivan de un video difundido en redes sociales donde se ve que un oso entró a una residencia y tomó por asalto el refrigerador de la casa y sacó alimentos con los que se dio un festín.

Una imagen que pide no lastimar a los osos Foto: Especial

En Jalisco, tigre ataca a borrego en área rural

Un tigre fue captado por una cámara de seguridad el pasado 24 de septiembre, cuando atacaba a un borrego en una zona rural de La Barca, Jalisco.

Tras la difusión de las imágenes y varios reportes ciudadanos, Protección Civil y Bomberos de La Barca activó un operativo para localizar al felino, que habría sido visto en el camino entre San José de las Moras y La Providencia.

Las autoridades pidieron a la población evitar las brechas y caminos rurales de esta zona mientras continúan los recorridos para ubicar al animal. También recomendaron no acercarse, perseguirlo, intentar capturarlo ni ahuyentarlo.

Aunque las imágenes muestran a un animal con características de tigre, la especie aún no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento no se han reportado ataques contra personas. En caso de encontrarlo, se pide mantener una distancia segura, resguardarse y reportar inmediatamente su ubicación al 911 o al 393 935 5000.