Jovencita de 15 años es hallada sin vida en su recámara

Una adolescente de 15 años de edad, identificada como Zamara, fue hallada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, Nuevo León.

Se informó que fue su padrastro quien la encontró en su recamara, sin signos vitales y sin aparentes huellas de violencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 8:00 horas en la vivienda de la calle Orquidea con el número 138, a la altura de Berros y Amarilis. A dicho lugar, arribaron los elementos de la policía municipal, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado.

La madre de la ahora occisa aclaró que la menor no padecía de alguna enfermedad que pudiera haberle provocado la muerte. Sin embargo, las autoridades esperan los resultados de las investigaciones para determinar las razones del deceso.

Hallan a hombre sin vida al interior de una alberca

Un hombre fue localizado sin signos vitales al interior de una alberca en un domicilio de la colonia Sierra Alta, al sur de Monterrey, Nuevo León.

Este hecho generó una intensa movilización por parte de los elementos de Fuerza Civil, así como agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribaron al inmueble ubicado sobre la calle Tulipanes, en el sector de la Estanzuela, con la finalidad de recabar las pesquisas correspondientes y esclarecer las circunstancias por las que el hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue reportado alrededor de las 13:00 horas del viernes. Horas más tarde, se realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y el levantamiento del cuerpo.

Aunque las autoridades aún no precisan la causa del fallecimiento, se presume que podría estar relacionado con ahogamiento.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad del occiso.