Detienen en puente internacional a presunto feminicida de hermanas mellizas

Agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) detuvieron en el puente internacional que conecta Texas con Nuevo Progreso, Tamaulipas, a Fernando “N”, presunto responsable del feminicidio de las hermanas mellizas Dinora y Denisse García Cruz, de 21 años, ocurrido en Matamoros.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el detenido es acusado del delito de feminicidio.

Las víctimas tenían su domicilio en el poblado Control Ramírez, municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los oficiales estadounidenses detectaron al individuo cuando se encontraba sobre el mencionado cruce fronterizo.

Al confirmar que era buscado por las autoridades mexicanas, procedieron a su detención y notificaron de inmediato a la Fiscalía General de Justicia.

Este mismo lunes, Fernando “N” fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el resultado de la misma.

El presunto responsable está relacionado con el asesinato de las dos hermanas, ocurrido la madrugada del 26 de julio de este año en Control Ramírez, durante la actividad dominical conocida como “el rol”, que consiste en que los habitantes del sector se reúnen en la calle principal para dar vueltas en sus vehículos o a pie.

Las hermanas viajaban en una camioneta; una de ellas iba acompañada de su esposo.

Repentinamente fueron interceptadas por cuatro personas, identificadas como Ricardo Delgadillo, Jessica Delgadillo, Nayeli Balderas y Homero Balderas, quienes, por un aparente ataque de celos hacia una de las víctimas y con un cuchillo, apuñalaron a ambas, causándoles la muerte casi de manera instantánea.

Tras el ataque, los agresores huyeron

Familiares y amigos de las víctimas realizaron diversas movilizaciones y exigieron justicia para lograr su captura.

De acuerdo con la denuncia presentada por los familiares, aún quedan pendientes varias órdenes de aprehensión contra otras personas presuntamente involucradas en el crimen.