Hombre cae con su RZR en barranco de 400 metros en Nuevo León

Un hombre que se trasladaba en un RZR se precipitó a un barranco a unos 400 metros de profundidad y resultó con trauma de cráneo y diversas contusiones, en Nuevo León.

Protección Civil del estado reportó el accidente registrado en la zona de Potrero Redondo, en el ayuntamiento de Santiago, al sur del estado, este sábado.

Ante lo difícil del acceso al lugar se realizaron maniobras de rescate en línea larga mediante un helicóptero de la dependencia estatal en coordinación con Protección Civil del ayuntamiento.

El herido fue empaquetado en canastilla para realizar su extracción y trasladarlo a bordo de una unidad del CRUM al Hospital Universitario para su atención médica.

Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil estableció que el lesionado se trasladaba en su vehículo tipo RZR cuando cayó a una profundidad de más de 400 metros.

“A pesar del difícil acceso de este lugar ya llegó personal paramédico. Al parecer está con un golpe en la cabeza y está en estado inconsciente”, reveló.

Expuso que se trabajó en línea a través del helicóptero para el rescate.

El funcionario estatal solicitó a la población que se desplaza en este tipo de vehículos todo terreno por estos parajes turísticos no combinar el volante con el alcohol para evitar accidentes.