Rayo ocasiona incendio forestal en Santiago, Nuevo León

Un rayo en la zona serrana de Santiago, Nuevo León, ocasionó un incendio forestal el cual ya es atendido por elementos de Protección Civil del estado que se desplazaron al mencionado sitio.

Los hechos fueron reportados la tarde noche del domingo en Camino a Puerto Genovevo y Camino a la Gavia en Puerto Genovevo, en el mencionado ayuntamiento.

Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado, informó que la lluvia que se registró habría provocado la caída de un rayo en la zona.

Elementos de la Brigada Fénix se trasladaron al lugar para atacar el siniestro por aire y tierra. Cortesía

Después de las lluvias en la zona serrana de Santiago, la tormenta eléctrica deja como consecuencia un incendio que inicia en la parte de Puerto Genovevo, afortunadamente no se ha intensificado”, compartió.

Precisó que ya se trabaja en la zona por lo que elementos de la Brigada Fénix se trasladaron al lugar para atacar el siniestro por aire y tierra.

“Se va a trabajar, insisto, vía aérea, vía por tierra”, indicó.

Dijo que, por el momento, se trata de un incendio rastrero; sin embargo, en la zona hay pino y encino por lo que la idea es que no llegue a afectar el área boscosa.