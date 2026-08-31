Delincuentes enlistan bares y abren fuego contra el primero de los amenazados

Un comando disparó contra la fachada de un bar ubicado en la colonia Bahías de San Martín, en este municipio porteño. Horas antes, una serie de lonas amenazantes fueron colocadas por la delincuencia y advirtieron que atentarían contra este y otros negocios dedicados al giro de la venta de alcohol.

El atentado contra el establecimiento denominado La Ventanita alertó a las autoridades, que montaron un cerco que anoche se mantenía en la ciudad para evitar que cumplieran su amenaza de atentar contra al menos otros cinco establecimientos.

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La advertencia radica en que el grupo delictivo acusa que los bares señalados presuntamente "trabajan para el grupo contrario". Una fuente asegura que es por los amagos que reciben y a quién finalmente pagan para no tener repercusiones en sus negocios, y no precisamente por estar coludidos.

Las corporaciones de seguridad reportaron que el ataque al centro nocturno no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, registrándose únicamente daños materiales de consideración en la fachada y ventanas del inmueble debido a los impactos de bala. Tras las detonaciones, reportadas por vecinos a través de la línea de emergencias 911, elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil y corporaciones federales implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

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Los operativos de vigilancia fueron reforzados por parte de las fuerzas del orden. En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos de la Policía Ministerial acudieron al lugar de los hechos para recabar casquillos percutidos, integrar los indicios a la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer el móvil de estos actos intimidatorios.