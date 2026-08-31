Un muerto y 3 heridos deja accidente causado por intensa lluvia en Durango

Las intensas lluvias que se han registrado en la sierra originaron un fuerte accidente, donde una persona falleció y tres más resultaron heridas de gravedad en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El accidente se registró en la carretera Libre Durango-Mazatlán, a las 16:40 horas del domingo, en el kilómetro 135, a la altura de El Salto.

Personas que transitaban por el lugar reportaron el siniestro al número de emergencia 911, por lo que acudieron paramédicos y personal de Bomberos.

El accidente sobrevino debido a la intensa precipitación que se registró en la zona.

La camioneta Ford Escape perdió el control al no tener visibilidad, para posteriormente salir de la cinta asfáltica y terminar impactada de frente contra un pino.

PC Pueblo Nuevo

Al verificar, los Bomberos observaron a una persona del sexo masculino que ya no contaba con signos vitales.

Los paramédicos se centraron en la atención prehospitalaria de los heridos, quienes presentaban diferentes traumatismos, incluso graves.

Una vez estabilizados, fueron trasladados a diferentes hospitales de El Salto.

La Fiscalía General del Estado informó que la persona fallecida fue identificada como Juan de Dios Aguirre González, de 50 años de edad, cuyo cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.