Sobrevivió de milagro: Abandona el hospital la niña de 11 años atacada en Zacatecas

Tras permanecer 11 días hospitalizada en la capital de Zacatecas, Arely, de 11 años, recibió el alta médica luego de ser agredida física y sexualmente por un adolescente de 13 años en el municipio de Tabasco.

La menor fue atacada el pasado 10 de julio en la comunidad Aguacate de abajo, de donde es originaria.

Debido a la gravedad de sus lesiones, tras ser aventada de un puente y arrastrada con cuerdas hacia una zona de maleza, el agresor la dio por muerta, pero otro menor de edad dio aviso a los adultos, quienes localizaron a Arely y la trasladaron a un centro de salud, donde se determinó que debía ser trasladada de urgencia vía aérea a un hospital en Zacatecas capital, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cuatro días después del ingreso, el 14 de julio, la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar informó que la niña había despertado y podía respirar por sí sola, aunque continuaba bajo estricta vigilancia médica.

El caso conmocionó a la comunidad del municipio de Tabasco, que se unió en oración y solidaridad para acompañar a Arely y a su familia. Vecinos y autoridades locales exigieron con una marcha justicia.

La menor de edad permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del IMSS. Especial

Ahora, la menor inicia su proceso de recuperación física y emocional, respaldada por sus familiares y por una comunidad que ha estado al pendiente de su evolución.

Por su parte, el adolescente señalado como presunto responsable fue vinculado a proceso y se encuentra bajo la custodia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), conforme a lo establecido por la legislación en materia de protección a menores, ya que por su edad no puede ser ingresado a un centro de internamiento para menores infractores.