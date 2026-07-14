Adolescente golpea y lanza a niña desde puente; vecinos exigen justicia

"Sí la aventó, pero la aventó en un puente, y después la arrastró con unas cuerdas, se nos hace algo indignante y estamos aquí presentes todos por la atrocidad con la que el niño, si se le puede llamar niño, la atrocidad con la que él actuó ante esta niña", es la queja por la que vecinos tomaron las calles del municipio de Tabasco, en Zacatecas.

Y es por este motivo, que la tarde del martes una manifestación pacífica recorrió las calles del municipio para demandar castigo ejemplar contra el agresor de Arely, la menor de 10 años que fue violentada y arrojada desde un puente, por otro menor de 13 años de edad.

Fue otro menor quien alertó a los adultos sobre lo ocurrido, lo que permitió iniciar una intensa búsqueda.

Guadalupe Muñoz, organizadora de la manifestación, detalló que cuando llegaron “él ya se había ido, ya se la había llevado arrastrando; siguieron el rastro de sangre y hasta que desapareció el rastro de sangre ya no la encontraban y fueron a traer más personas y ya fue del modo en que la encontraron"

Los vecinos expresaron su tristeza por el caso, que involucra a dos familias conocidas en la región.

Gloria García, vecina del lugar, detalló que la víctima "viene de familia trabajadora, jóvenes, una familia muy joven; tengo entendido que es la niña mayor de la familia dedicada a trabajar; es gente del campo, pues ellos trabajan con su chiquita, pequeña familia; en cuanto al niño pues desconozco la verdad, no tengo quien sea el niño más que de vista".

Aunque la menor recibe atención médica gratuita, los medicamentos requeridos representan un fuerte gasto que la familia no puede cubrir. Por ello, los habitantes organizan rifas para apoyarlos.

Soraya Núñez, otra de las vecinas relata que "hay una rifa de, es un caballo, la gente los está donando, es un caballo, una charola de mariscos (…) es que ahorita apenas los están donando así cositas para irlas rifando"

Mientras que Guadalupe Muñoz, organizadora de la manifestación, cuestionó que “¿cómo va a valer más el derecho humano de un agresor que de una víctima? Tiene derechos humanos, todos sabemos, pero no tiene que ser por encima de la víctima, porque la víctima es quien recibió el daño".