Conductora atropella y mata a vendedor de pan; apenas se estaba instalando

Un comerciante falleció la mañana de este miércoles 22 de julio luego de ser atropellado mientras se encontraba en su puesto ambulante de alimentos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El fallecido sería un hombre identificado como Francisco, de entre 30 y 35 años de edad, originario del Estado de México, de acuerdo con las autoridades.

Los hechos se reportaron sobre la avenida Miguel Alemán.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima tenía pocos minutos de haber llegado al lugar para comenzar con la venta de pan y café cuando, de pronto, fue impactada por un automóvil conducido por una mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada.

Aparentemente, la conductora perdió el control del vehículo al conducir a exceso de velocidad, por lo que se subió a la banqueta y luego se impactó contra el comerciante.

La presunta responsable del atropello fue trasladada a un hospital de Monterrey para recibir atención médica. Al sitio acudieron elementos de Tránsito municipal, quienes acordonaron la zona.

Minutos después del accidente, al lugar arribaron dos de los hermanos de Francisco, así como otros familiares, quienes permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

En entrevista con ABC Noticias, Guillermo Pascual, hermano de la víctima, relató que Francisco apenas se encontraba instalando el puesto cuando ocurrió el accidente. Explicó que llevaba alrededor de un mes trabajando en ese punto de venta.

Asimismo, comentó que Francisco tenía entre siete y ocho años viviendo en Nuevo León y que la familia fue notificada de la tragedia mediante una llamada telefónica.

Él hacía donas y ya de ahí venía a vender. A nosotros nos avisaron, nos llamaron y lamentablemente es algo que nunca esperas. Llegamos y ya no encontramos a la persona que lo hizo y no nos daban información.

Queríamos saber lo que había ocurrido, quién es la persona que había provocado esto. Pero ya nos dieron información de que es una mujer de 53 años”, dijo.

Guillermo Pascual pidió que las autoridades de Nuevo León actúen conforme a la ley y que el caso no quede impune.

Agregó: “Ya sabe que aquí pasa de todo, ¿no? Entonces que no vaya a ser que la persona que esté en el hospital vaya a querer pagar y que la dejen ir. Andamos checando eso porque ahorita ya mucha gente lo quiere hacer con dinero. Y que se haga justicia y pues a ver qué procede”.

El familiar también informó que buscan trasladar el cuerpo de Francisco al Estado de México para que sea sepultado junto a su madre y el resto de su familia, por lo que solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número telefónico 81 4068 7878 o realizar un depósito a la cuenta BBVA 4152314484037372, a nombre de Guillermo Pascual.