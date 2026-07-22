Detectan virus en sangre con tecnología avanzada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un instrumento con tecnología NAT (Pruebas de Amplificación de Ácidos Nucleicos) para detectar virus más rápido en la sangre, a diferencia de las pruebas tradicionales, y con esto evolucionar en infraestructura, equipamiento y atención médica.

Es una técnica molecular avanzada para identificar el material genético de virus como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C en tiempos mucho más cortos.

El Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza, de la Ciudad de México, es pionero en la implementación de plataformas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real.

En entrevista, el director del Banco de Sangre, Oscar Zamudio, subrayó que se trata de la primera tecnología que se instaló en México desde 2008, en América Latina y dentro del sector público.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, al adquirir este tipo de tecnología, garantiza la seguridad transfusional y el análisis de las unidades de sangre de los donadores”, explicó el especialista.

Con esto se asegura que la persona que dona sangre se encuentre en condiciones óptimas desde el punto de vista infeccioso.

Por su parte, los técnicos que operan la máquina con tecnología NAT son químicos clínicos, quienes deben estar debidamente capacitados y certificados en esta metodología.

Claro, a nosotros nos dan la capacitación debida. Tiene su complejidad, pero, en este caso, el proveedor nos ofrece los mejores conocimientos y así podemos utilizar el equipo con toda la confiabilidad”, agregó Mireya Cano.

Otro de los técnicos de la plataforma, Jericó Herrera, sostuvo que: “Con los otros equipos tradicionales tenía que incubarse el reactivo, prepararse las soluciones y entonces, mientras uno más meta mano a estos equipos, los factores de error aumentan. Ahora, al no ser tan manual el proceso, eso garantiza que todo sea automático”, dijo.

Es como el código de barras de cada uno de los virus, y con esto tratamos de identificar a aquellos donadores que tuvieron un factor de riesgo previo a la donación y que, por alguna causa, no proporcionan información de ese factor de riesgo. Se puede detectar el contacto del virus con el cuerpo antes de que se produzcan anticuerpos”, comentó Zamudio Chávez.

Las primeras naciones que empezaron a instaurar este tipo de tecnología fueron Alemania y otros países de Europa; posteriormente lo hicieron Estados Unidos, por lo que ahora México innova en América Latina con esta plataforma.