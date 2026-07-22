El ISSSTE realiza con éxito su primera neurointervención endovascular en el Hospital Regional de Veracruz

El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz alcanzó un logro institucional al concretar de forma exitosa su primera neurointervención endovascular en la recién nacionalizada sala de hemodinamia. El procedimiento, catalogado como de alta complejidad resolutiva, consistió en la embolización con coils de un aneurisma en la arteria comunicante anterior en favor de un derechohabiente de 53 años de edad, marcando un hito técnico para la atención de la salud pública en la entidad.

A través de sus canales oficiales, el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, reconoció el alcance de esta operación y envió sus mejores deseos para la pronta recuperación del paciente. "El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz del ISSSTE realizó con éxito su primera neurointervención endovascular en la recién nacionalizada sala de hemodinamia y gracias al profesionalismo de un grupo de médicas y médicos especialistas", destacó el funcionario en su mensaje de respaldo a la comunidad médica.

La intervención quirúrgica fue encabezada por la especialista en neurología y terapia endovascular neurológica, Diana Hernández Santamaría, quien destacó la coordinación de un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos intervencionistas, anestesiólogos, cardiólogos, enfermeros, radiólogos y técnicos. "Para mí realizar por primera vez este procedimiento en nuestro hospital representa un paso muy importante para fortalecer la atención neurológica de alta especialidad. Y también reconocer el trabajo de un equipo profesional y bien coordinado", compartió la especialista al término de la jornada médica.

La terapia endovascular se consolida como una alternativa médica de mínima invasión que permite acceder a la zona afectada a través de los vasos sanguíneos sin recurrir a una cirugía abierta. Esta técnica ofrece ventajas asistenciales directas, entre las que destacan una menor agresión quirúrgica, la reducción del riesgo de complicaciones asociadas y una pronta recuperación para el paciente. Con la consolidación de este servicio en Veracruz, el instituto fortalece su capacidad de respuesta local para brindar tratamientos de vanguardia y evitar el traslado de los derechohabientes a otras entidades del país.