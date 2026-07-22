Chihuahua ofrece certeza jurídica a Embraer para agilizar sus cadenas de suministro

En el marco de la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro estratégico con directivos de la trasnacional Embraer.

La reunión se centró en los planes de crecimiento de la empresa y en la consolidación de sus operaciones en la entidad, luego de que el pasado primero de julio de 2026 el gigante brasileño adquirió el 50 por ciento de la participación de Safran en la planta industrial EZ AIR, ubicada en Chihuahua capital.

Con esta transacción, Embraer se convirtió en el accionista mayoritario y pasó a controlar el 100 por ciento del complejo, posicionándose como el único fabricante en el país que elabora la totalidad de los componentes de cabinas de aviones civiles.

Durante la reunión, la mandataria estatal reafirmó el respaldo de su administración para brindar certeza jurídica, infraestructura de primer nivel y agilidad en las cadenas de suministro.

“Estamos listos con infraestructura industrial, servicios y talento especializado que respalde la expansión de sus capacidades y operaciones actuales”, manifestó Maru Campos ante la delegación ejecutiva de la compañía.

La gobernadora también subrayó las ventajas competitivas de la región en el marco del comercio internacional.

“Tengan la certeza de que Chihuahua ofrece seguridad jurídica y un entorno estable para las inversiones de largo plazo, un aspecto especialmente relevante en el contexto actual del T-MEC”, puntualizó la mandataria.

Actualmente, Embraer genera mil 100 empleos directos en beneficio de las familias chihuahuenses. Esta plantilla laboral prevé expandirse progresivamente en función de los planes de inversión y desarrollo del conglomerado en el estado.