Acuerdan CFE y Cubico inversión histórica de mil millones de dólares para generar energía renovable

Mediante la formalización de una alianza de largo plazo bajo un marco de colaboración a 25 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Cubico firmaron un Acuerdo de Asociación (Joint Venture Agreement) para desarrollar 578 megavatios (MWac) de proyectos de energía renovable en el país. El convenio contempla la movilización de cerca de mil millones de dólares en inversión para infraestructura energética, además de integrar 175.7 MW de capacidad de almacenamiento en baterías con duración de tres horas, superando los 500 megavatios-hora (MWh).

El esquema incorpora los cinco proyectos adjudicados a Cubico mediante la modalidad de Inversión Mixta promovida por la CFE, con ubicaciones estratégicas en Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y la Península de Yucatán. Dichas regiones representan polos de alto dinamismo industrial donde la demanda de electricidad mantiene un crecimiento sostenido. Las obras operativas iniciarán en diciembre de 2026 con la edificación del parque Altamira Solar en suelo tamaulipeco, mientras que el desarrollo de los cuatro proyectos restantes se programó para comenzar durante el segundo trimestre de 2027.

La alianza responde a la política impulsada por la Secretaría de Energía para atraer capital privado sin relegar la rectoría del Estado, garantizando la seguridad energética y los compromisos de descarbonización nacional. Sobre el alcance del proyecto, las partes firmantes destacaron la trascendencia de la colaboración al señalar que “esta alianza constituye un hito relevante tanto para Cubico como para el sector energético mexicano... al permitir movilizar cerca de US$1,000 millones en inversión para nueva infraestructura, fortalecer la seguridad energética del país, atender el crecimiento de la demanda eléctrica y contribuir al desarrollo económico e industrial de México”.

Con este despliegue de infraestructura, el Estado mexicano busca consolidar la transición hacia fuentes limpias y asegurar el suministro eléctrico para el sector productivo en los próximos años.