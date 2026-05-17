Sobrevive milagrosamente a volcadura y posterior impacto de un camión
Un camión que viajaba de Aguascalientes a Mazatlán impactó de lleno contra una camioneta que ya se encontraba volcada sobre la carretera a Parral.
Un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y una camioneta registrado durante la noche del sábado en el tramo de la carretera a Parral y la Caseta de Garabitos, en Durango dejo una persona lesionada y severos daños materiales.
Los 45 tripulantes del camión resultaron ilesos de forma milagrosa.
El accidente fue reportado por testigos al número de emergencia 911 acudiendo elementos de Protección Civil y Bomberos de Durango para atender la emergencia en el anillo periférico norte.
El autobús procedía de Aguascalientes y tenía como destino el puerto de Mazatlán, Sinaloa, transitaba por la carretera a Parral y se impactó con una camioneta Town Country, que de acuerdo a testimonios se encontraba volcada sobre la cinta asfáltica.
El conductor de la unidad quedó atrapado luego de que su vehículo quedara completamente destrozado, por lo que fue extraído y trasladado a un hospital para su recuperación.
Pese a la gravedad del accidente el conductor de la camioneta Town Country, un hombre de alrededor de 35 años fue el único lesionado con traumatismo craneoencefálico, trauma de tórax y pelvis.
Los pasajeros del camión no resultaron con lesiones, solamente se llevaron un gran susto debido al fuerte impacto.
Bomberos realizo labores de verificación y labores de control para evitar derrame de combustible. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del peritaje para deslindar responsabilidades.