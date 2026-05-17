Sobrevive milagrosamente a volcadura y posterior impacto de un camión

Un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y una camioneta registrado durante la noche del sábado en el tramo de la carretera a Parral y la Caseta de Garabitos, en Durango dejo una persona lesionada y severos daños materiales.

Los 45 tripulantes del camión resultaron ilesos de forma milagrosa.

El accidente fue reportado por testigos al número de emergencia 911 acudiendo elementos de Protección Civil y Bomberos de Durango para atender la emergencia en el anillo periférico norte.

El autobús procedía de Aguascalientes y tenía como destino el puerto de Mazatlán, Sinaloa, transitaba por la carretera a Parral y se impactó con una camioneta Town Country, que de acuerdo a testimonios se encontraba volcada sobre la cinta asfáltica.

Los 45 tripulantes del camión resultaron ilesos de forma milagrosa. Bomberos Durango

El conductor de la unidad quedó atrapado luego de que su vehículo quedara completamente destrozado, por lo que fue extraído y trasladado a un hospital para su recuperación.

Pese a la gravedad del accidente el conductor de la camioneta Town Country, un hombre de alrededor de 35 años fue el único lesionado con traumatismo craneoencefálico, trauma de tórax y pelvis.

Los pasajeros del camión no resultaron con lesiones, solamente se llevaron un gran susto debido al fuerte impacto.

Bomberos realizo labores de verificación y labores de control para evitar derrame de combustible. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del peritaje para deslindar responsabilidades.