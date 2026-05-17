Hombre de 50 años muere al jugar un partido futbol americano

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió mientras participaba en un partido de futbol americano en la colonia Roma, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León, lo que generó una movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad.

Los hechos fueron reportados durante la mañana de este domingo alrededor de las 11:29 horas en el cruce de las calles Virginia Fábregas y Lucila Godoy, donde presuntamente la víctima se encontraba disputando un encuentro amistoso junto a varias personas cuando comenzó a sentirse mal y repentinamente cayó inconsciente sobre el área de juego.

De acuerdo con los primeros reportes, compañeros del hombre se acercaron para intentar auxiliarlo al percatarse de que no reaccionaba, mientras otros solicitaron apoyo al número de emergencias 911 para pedir la intervención de paramédicos.

Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de la Cruz Roja, así como personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, quienes de inmediato comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de estabilizar al hombre.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los rescatistas durante varios minutos, finalmente se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía de Monterrey también acudieron al área para tomar conocimiento de los hechos y acordonar parte de la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

Posteriormente, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribó al sitio para iniciar con las investigaciones y recabar información relacionada con el fallecimiento.

Aunque de manera preliminar trascendió que el hombre habría sufrido un problema de salud mientras realizaba actividad física, serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente las causas de la muerte tras los estudios forenses.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer oficialmente por las instancias oficiales; únicamente se informó que tendría una edad aproximada de 50 años.

El área donde ocurrieron los hechos permaneció resguardada durante varios minutos mientras agentes ministeriales y peritos concluían las labores de investigación.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni situaciones de violencia relacionadas con el caso, por lo que todo apunta a que se trató de un fallecimiento derivado de una complicación médica ocurrida durante la actividad deportiva.

jcp