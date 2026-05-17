Pachuca rompe récord Guinness con figura monumental elaborada con tacos

En Pachuca, productores de tacos lograron imponer un nuevo Récord Guinness gracias a una gigantesca instalación inspirada en el emblemático Reloj Monumental de Pachuca, elaborada con más de 3 mil tacos.

La estructura gastronómica, que se convirtió en el principal atractivo del festival, midió aproximadamente 6.5 metros de longitud y 2.4 metros de ancho, dimensiones que permitieron recrear la silueta del histórico monumento de la ciudad.

Para alcanzar esta marca participaron más de 40 taquerías, cocineros y proveedores provenientes de Pachuca y municipios cercanos, además de alrededor de 70 parrilleros encargados de preparar cada uno de los tacos utilizados en la construcción de la figura.

Además del récord, el festival destacó por su afluencia y su oferta exótica, Especial

La certificación oficial fue realizada por Alfredo Arista Rueda, representante encargado de verificar que la instalación cumpliera con los requisitos establecidos por Guinness World Records, validando así el nuevo récord en la categoría de la instalación de tacos más grande del mundo.

El récord se logró durante las actividades de la Feria del Taco 2026, que reunió a decenas de expositores gastronómicos que ofrecieron una amplia variedad de especialidades, incluidas opciones poco convencionales como tacos de jabalí, lo que generó gran afluencia de visitantes durante el evento.

Tras concluir la evaluación y entrega del reconocimiento, los tacos que formaron parte de la monumental estructura fueron repartidos gratuitamente entre los asistentes, como parte de una estrategia para evitar el desperdicio de alimentos y permitir que el público participara directamente en la celebración culinaria que dejó a Pachuca en la historia de los récords internacionales.