Joven de 17 años muere acuchillado durante una reunión de amigos

Un menor de 17 años murió luego de ser atacado con un arma blanca presuntamente por otro adolescente en el municipio de Apodaca, en Nuevo León , lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y agentes ministeriales.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Río Pilón y Río Orinoco, en la colonia Pueblo Nuevo Segundo Sector, donde presuntamente ocurrió la agresión que dejó gravemente herido al joven identificado como Jonathan Dayan.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, policías municipales acudieron inicialmente a las instalaciones de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de recibir el aviso sobre el ingreso de un menor lesionado por arma blanca.

A su llegada, los oficiales se entrevistaron con el médico de guardia, quien informó que el adolescente había ingresado al área de urgencias cerca de las 02:20 horas aún con signos vitales, por lo que de inmediato fue atendido por el personal médico.

Sin embargo, pese a las maniobras y esfuerzos realizados para salvarle la vida, el menor no logró reaccionar y minutos después se confirmó oficialmente su fallecimiento dentro del hospital.

Las autoridades detallaron que el joven presentaba al menos tres heridas provocadas por un objeto punzocortante, aparentemente un cuchillo.

Una de las lesiones se localizaba en el lado izquierdo del pecho, otra más en el antebrazo izquierdo y una tercera en la parte media del antebrazo derecho.

Dentro de las instalaciones médicas, agentes policiacos entrevistaron a la madre del adolescente, quien relató que su hijo se encontraba conviviendo con varios amigos cerca de su domicilio cuando arribó otro menor de edad, también de 17 años, quien presuntamente sacó un cuchillo y comenzó a agredirlo físicamente.

Tras cometer el ataque, el presunto responsable escapó del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

El caso ya es investigado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes acudieron tanto al hospital como al sitio donde ocurrieron los hechos para recabar evidencias y testimonios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto agresor, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de la agresión y determinar cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la muerte del adolescente.

jcp