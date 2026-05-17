Celebrarán 25 Marcha de la Diversidad en Monterrey con nuevo formato

Para su edición número 25 la Marcha de la Diversidad que se realiza en Monterrey modificará su formato, en búsqueda de reencontrarse con su esencia que es alzar la voz por la discriminación en contra de la comunidad LGBTQI+.

Además, en su edición 2026, el próximo sábado 26 de junio, tendrá como invitada estelar a la cantante Ximena Sariñana que brindará un concierto en el marco del evento.

Jennifer Aguayo, vocera del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, que organiza la Marcha, indicó que otras de las modificaciones es que la movilización arrancará a las 19:00 horas, se eliminará la figura de la Gran Mariscal y solo se entregará un reconocimiento Coronel Amelio Robles, que se otorga a personas que han destacado por su apoyo y acompañamiento a la causa.

“Es el 20 de junio, estamos conviviendo con el Mundial, hay juego ese día: Japón-Túnez. Vamos a cambiar el formato de la Marcha, estamos haciendo una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados estamos tratando de reencontrarnos con lo esencial que es la Marcha”, señaló.

Mencionó que el punto de partida será el mismo que es a la altura de la estación General Anaya del Metro en dicho sitio se colocará un escenario donde Sariñana brindará su concierto a las 18:00 horas y una hora más tarde iniciará la movilización.

También destacó que ahora los artistas acompañarán en todo el recorrido.

“La propuesta es arrancar un poquito más tarde. Ximena se va a presentar a las seis de la tarde, las actividades en el escenario arrancan desde las tres de la tarde”, expuso.

La 25 Marcha de la Diversidad Monterrey 2026 retomará sus orígenes que son la lucha por la visibilidad, igualdad e inclusión.

“La protesta va a ser así como hace 25 años. Vamos y ese es como lo que tratamos de hacer: un reencuentro con lo esencial, que volvamos a nuestros orígenes. Cierre protesta”, señaló.

La Marcha que se realiza en Monterrey se ha consolidado a nivel nacional como la segunda más importante y ha sufrido cambios a través de los años, pero sigue siendo libre y gratuita.

Por otra parte, Aguayo comentó que se eliminó la figura de la Gran Mariscal, así como se hará una sola entrega del reconocimiento Coronel Amelio Robles y no como antes que se otorgaba en varias categorías.

Durante el recorrido se van a instalar dos escenarios más uno en La Alameda y otro en la Plaza Zaragoza.

Cartel de la marcha Foto: Especial

JCS