Asaltan a alumno afuera de un kínder; le roban su mochila con sus útiles

Un adolescente de 15 años fue víctima de un presunto asalto con arma de fuego mientras caminaba por calles del fraccionamiento Sadasi, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con habitantes de la zona, el menor se dirigía a encontrarse con un compañero para posteriormente abordar un taxi, cuando fue interceptado cerca del kínder Robert Owen por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

Uno de los sujetos habría descendido del vehículo y sacado una pistola para amenazar al estudiante y exigirle sus pertenencias. Los individuos se llevaron una mochila que contenía útiles escolares, además de un teléfono celular y un reloj.

Luego del atraco, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido, mientras el adolescente quedó en el lugar sin sus pertenencias.

El hecho provocó inquietud entre vecinos, quienes señalaron que recientemente se han registrado otros robos presuntamente cometidos por personas que utilizan motocicletas para desplazarse.

Según los testimonios recabados entre pobladores, otros casos habrían ocurrido en Fuentes de Tizayuca y Los Héroes Tizayuca, además del registrado recientemente en Haciendas de Tizayuca.

Reproducir Alumno asaltado afuera de un kínder

Mujer se queda dormida y le roban el celular

En días pasados, en el estado de Nuevo León, una mujer se quedó dormida en plena vía pública y ese momento fue aprovechado por un hombre que presuntamente le robó su celular por lo que fue detenido por policías de Monterrey.

Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad cuando la afectada se quedó dormida en unas escaleras, en el cruce de Madero y Doctor Coss.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el sujeto fue capturado cuando a través de las cámaras de seguridad del C4 lo detectaron cuando presuntamente llevaba a cabo el hurto.

El sujeto fue identificado como Santos Daniel “N”, de 27 años y fue capturado momentos después del atraco sobre la avenida Madero y Prisciliano Elizondo en la colonia Acero.

El hombre tripulaba un vehículo Suzuki en color gris plata con placas de circulación SFD175-C el cual detuvo su marcha cuando se percató que la mujer estaba dormida y aprovechó para despojarla de su celular.

Santos Daniel “N” escapó del sitio, pero fue interceptado por los uniformados en una tienda de conveniencia donde le encontraron el producto robado.

El presunto ladrón fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.