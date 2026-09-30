Alerta hallazgo de 22 borregos muertos en Tolcayuca, Hidalgo

Un rebaño de 22 borregos fue localizado sin vida en un camino de terracería de la zona conocida como Las Pintas, en un punto cercano a los límites territoriales entre Tizayuca y Tolcayuca, Hidalgo.

El hallazgo fue realizado después de que un vecino de la región advirtiera sobre la presencia de los animales en un paraje rodeado de vegetación y áreas destinadas al pastoreo.

La cantidad de ejemplares encontrados en un mismo sitio llamó la atención de habitantes de la zona.

El hallazgo fue realizado después de que un vecino advirtiera sobre la presencia de los animales Foto: Especial

Tras difundirse el reporte, surgieron versiones entre vecinos sobre una posible relación con las tormentas eléctricas registradas recientemente en el sector.

Una de las hipótesis planteadas apunta a que los animales pudieron haber sido alcanzados por un rayo; sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte de los ejemplares.

Tampoco se ha precisado de dónde procedían los borregos ni quién era su propietario o responsable.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho y, en su caso, establecer la causa de muerte de los animales.