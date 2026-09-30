Alumno de secundaria ataca con cuchillos a cuatro de sus compañeros

Un operativo de seguridad se desplegó en una secundaria ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, sobre avenida del Parque, en el municipio de Querétaro, luego de que se reportara la presencia de un menor de edad que mantenía una conducta agresiva al interior del plantel.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el incidente cuatro compañeros del menor habrían resultado lesionadas con un objeto punzocortante. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la situación y procedieron con la detención del adolescente.

Durante la intervención, los agentes aseguraron dos cuchillos que, según la información oficial, estarían relacionados con los hechos. Los menores que presentaron lesiones fueron trasladadas o atendidas para recibir valoración y atención médica.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica del menor, conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las causas que habrían originado el incidente ni se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los lesionados.

En Hidalgo asaltan a alumno afuera de un kínder

Un adolescente de 15 años fue víctima de un presunto asalto con arma de fuego mientras caminaba por calles del fraccionamiento Sadasi, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con habitantes de la zona, el menor se dirigía a encontrarse con un compañero para posteriormente abordar un taxi, cuando fue interceptado cerca del kínder Robert Owen por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

Uno de los sujetos habría descendido del vehículo y sacado una pistola para amenazar al estudiante y exigirle sus pertenencias. Los individuos se llevaron una mochila que contenía útiles escolares, además de un teléfono celular y un reloj.

Luego del atraco, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido, mientras el adolescente quedó en el lugar sin sus pertenencias.

El hecho provocó inquietud entre vecinos, quienes señalaron que recientemente se han registrado otros robos presuntamente cometidos por personas que utilizan motocicletas para desplazarse.

Según los testimonios recabados entre pobladores, otros casos habrían ocurrido en Fuentes de Tizayuca y Los Héroes Tizayuca, además del registrado recientemente en Haciendas de Tizayuca.