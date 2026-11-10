El sistema Cutzamala, entre el récord hídrico y la amenaza del huachicol del agua

VALLE DE BRAVO, Edomex.— Las presas que abastecen al sistema Cutzamala lucen casi hasta el tope de su capacidad, tras 21 semanas consecutivas que les permitieron captar 223 mil 661 millones de litros de agua.

Con lo que lograron almacenar, gracias a las lluvias y escurrimientos entre el 4 de junio y el 31 de octubre pasados, se podrían llenar 89 mil 464 albercas olímpicas (de 2.5 millones de litros cada una) o cubrir por completo 110 veces el interior del Estadio Azteca.

El preciado recurso también trajo de vuelta el turismo, la pesca, la agricultura y la vida en las comunidades aledañas a las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, en el Estado de México y Michoacán.

El Cutzamala registró este año un nivel máximo de 749 mil 336 millones de litros de agua, equivalente a 95.76 por ciento de su capacidad total Ernesto Méndez

El nuevo caudal, sumado a las reservas existentes, permitieron al Cutzamala llegar a un nivel máximo de 749 mil 336 millones de litros de agua, equivalente a 95.76 por ciento, el segundo mejor registro de la última década, sólo superado por el 97.4 por ciento de 2025.

A partir de este punto, el volumen de agua comenzará a bajar paulatinamente, debido a la llegada del estiaje y a los efectos del fenómeno bautizado como "Súper Niño" que, según los pronósticos, se encuentra en su fase de máxima intensidad.

Pese a las alteraciones previstas en los patrones de las precipitaciones y las altas temperaturas, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) calcula que hay agua suficiente para garantizar el abasto hasta 2028 de cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

Guillermo Merino, coordinador general de Voz de la Naturaleza A.C., indicó que uno de cada cinco litros de agua que se consumen en el Valle de Mexico y el Valle de Toluca llegan del Cutzamala, una de las más grandes y complejas instalaciones hidráulicas del mundo.

Bonanza

Expertos del sector hídrico alertan que la abundancia de lluvias en 2025 y 2026 no debe llevar a bajar la guardia, ya que la crisis del agua acecha a la región que depende de la cuenca alta del río Balsas.

Uno de cada cinco litros de agua que se consumen en el Valle de Mexico y el Valle de Toluca llegan del Cutzamala, una de las más grandes y complejas instalaciones hidráulicas del mundo Ernesto Méndez

Señalaron que en 2024, el sistema vivió la peor crisis de su historia debido a la sequía extrema ocasionada precisamente por El Niño, que lo llevó al borde del colapso.

El 23 de junio de 2024, sus niveles cayeron drásticamente al 26.11 por ciento, lo que puso al Valle de México a un paso del Día Cero, al quedar a menos de siete puntos porcentuales del nivel mínimo de operación (19.8 por ciento), una fase de no retorno con la suspensión total del bombeo desde la planta potabilizadora Los Berros.

Robo de agua

Ante esta realidad, los expertos advirtieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debe mantener y reforzar los operativos de inspección y vigilancia contra el huachicoleo del agua, tan común en las zonas medias y altas del Eje Neovolcánico que corta drásticamente los escurrimientos naturales que deberían alimentar las presas del Cutzamala.

Excélsior reveló en junio de 2024 que, de acuerdo con imágenes satelitales, entre 2017 y 2024 el número de cuerpos de agua construidos de manera ilegal pasó de 400 a 600, entre presas, lagos artificiales, ollas de captación, bordos y jagüeyes particulares en la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, en el Estado de México.

Esta infraestructura, que capta el agua de lluvia sin títulos de concesión, sirve como riego de auxilio para la siembra de cultivos de maíz o avena, pero la gran mayoría son con fines ornamentales o paisajísticos, para el disfrute de los dueños de ranchos.

Mientras tanto, del lado de Michoacán, en la subcuenca del río Cutzamala, se ha detectado el uso de miles de tomas clandestinas destinadas al riego a gran escala de cultivos de alta demanda de agua y valor comercial, como el aguacate y la guayaba.

En respuesta a una solicitud de información a través del portal Transparencia para el Pueblo sobre el huachicoleo del agua, el OCAVM dio a conocer que, de 2018 a la fecha,

se han llevado a cabo 27 visitas de inspección, de las cuales 19 corresponden a Valle de Bravo; 11 de éstas tuvieron como resultado sanción económica y ocho, al no encontrar irregularidad, se emitió acuerdo de conclusión".

Por su parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conagua destacó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva,

se encontraron los registros de tres asuntos, en los cuales la sentencia causó estado declarando la nulidad del procedimiento".

Entre 2017 y 2024 el número de cuerpos de agua construidos de manera ilegal pasó de 400 a 600, entre presas, lagos artificiales, ollas de captación, bordos y jagüeyes particulares Ernesto Méndez

Impunidad

El 11 de abril de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en un operativo con más de 150 elementos de seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar una orden de cateo en un terreno ubicado en la localidad de Mesa Rica, parte del municipio de Valle de Bravo.

Las acciones se realizaron luego de más de un año de manifestaciones de vecinos de la comunidad, que tuvieron que cerrar el entronque de la carretera Valle de Bravo-Temascaltepec para que las autoridades atendieran sus denuncias de deforestación en el racho San Jorge, que abarca alrededor de 500 hectáreas.

En su momento, la Profepa informó en un comunicado que dentro de la propiedad

encontró que se estaba realizando la captación de agua sin los permisos necesarios en un número indeterminado de presas o lagos artificiales", además de que halló "múltiples daños ambientales, motivo por el cual la FGR aseguró el lugar".

Al respecto, Bernardino Sánchez, exdelegado de la comunidad de Mesa Rica, relató que el predio estuvo cerrado alrededor de tres meses, pero después se reabrió y desde entonces las cuadrillas de trabajadores no han dejado de realizar labores de mantenimiento y la construcción de cabañas e infraestructura para la crianza de caballos.

Con el vuelo de un dron, este diario pudo constatar que, 19 meses después de la colocación de los sellos de Inmueble Asegurado por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las más de 10 presas construidas de manera irregular dentro del rancho San Jorge siguen ahí, rebosantes de agua.

El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco (OCVB), conformado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, sostiene que no basta con "clausurar" los lagos artificiales o las presas privadas, sino que es obligatoria la demolición y la restauración del entorno para que el agua recupere sus cauces naturales.

Autoridades de la Profepa atendieron denuncias de deforestación en el racho San Jorge, que abarca alrededor de 500 hectáreas Ernesto Méndez

El exdelegado de la comunidad de Mesa Rica manifestó que esta práctica se repite en toda la región, en flagrante violación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta a las comunidades; aunado a la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental, así como de la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Si nosotros nos metemos a Google Maps podemos ver que hay más de 27 cuerpos de agua construidos de manera ilegal antes de llegar a la presa Valle de Bravo que alimenta al sistema Cutzamala, y no son presas o lagos artificiales pequeños; éstos del rancho San Jorge están chicos en relación a las que tienen los vecinos de más abajo", comentó.

Bernardino Sánchez agregó que el mal ejemplo ya permeó en los dueños del rancho vecino, que tiene máquinas dentro de su propiedad construyendo sin permiso un pozo de agua que pretende llegar a 300 metros de profundidad.

Contaminación

Otro grave problema que afecta al sistema Cutzamala, y en particular a Valle de Bravo, es la contaminación por descargas irregulares de desagües de la zona urbana y de los seis cárcamos de bombeo que, por falta de mantenimiento, arrojan las aguas negras directamente a la presa, sin pasar por la planta de tratamiento El Arco.

Guillermo Merino, coordinador general de Voz de la Naturaleza A.C., explicó que el lago de Valle de Bravo tiene más de 20 años de estar altamente contaminado con un coctel de cianobacterias, microalgas tóxicas, coliformes fecales, materia orgánica y nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes agrícolas.

Al carecer de mantenimiento, la red municipal y todo el sistema de cárcamos está rebasado y expulsa agua que no está tratada directamente al lago", apuntó.

El lago de Valle de Bravo tiene más de 20 años de estar altamente contaminado Ernesto Méndez

En un recorrido, Excélsior pudo constatar que en el cárcamo de bombeo número 5 hay un flujo constante de aguas negras que salen de las coladeras y van a parar a la presa Valle de Bravo.

La Dirección de Administración del Agua de la Conagua reconoció, en respuesta a una solicitud de información, que cuenta con siete resolutivos (multas) derivados de visitas de inspección realizadas en materia de descargas de aguas residuales.