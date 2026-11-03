Concluye temporada de lluvias en el Cutzamala, comienza el descenso

Al concluir la temporada de lluvias en la región, el Sistema Cutzamala rompió el domingo 1 de noviembre su racha de 20 semanas consecutivas de recuperación para registrar un descenso de 183 mil metros cúbicos de agua, por las extracciones para el consumo humano y el uso agrícola.

Al lunes 2 de noviembre, el Sistema Cutzamala reportó un llenado de 95.65 por ciento, equivalente a 748 millones 445 mil metros cúbicos de agua disponible.

La Presa Villa Victoria Ernesto Méndez

El Sistema Cutzamala presentó su punto más alto el sábado 31 de octubre al acumular 749 millones 336 mil metros cúbicos de agua, para alcanzar 95.76 por ciento de almacenamiento.

Del 4 de junio de 2026, fecha en que iniciaron las precipitaciones, al 31 de octubre de 2026, cuando terminaron las lluvias más importantes, el Sistema Cutzamala sumó 223.646 millones de metros cúbicos de agua.

La Presa Valle de Bravo Ernesto Méndez

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), de la Conagua, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que actualmente la Presa Valle de Bravo cuenta con 98.39 por ciento de llenado, la Presa El Bosque 98.24 por ciento y la Presa Villa Victoria 86.99 por ciento.

Destacó que entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, el Sistema Cutzamala bombeó al Valle de México un promedio de 15.328 metros cúbicos por segundo, repartidos de la siguiente manera: 9.131 metros cúbicos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 6.197 metros cúbicos de agua a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Con el nivel de almacenamiento actual del Sistema Cutzamala, el OCAVM estima que el abastecimiento está garantizado aproximadamente para los próximos dos años (hasta finales de 2027).

Cabe mencionar que el 95.76 por ciento de llenado de 2026, se ubica como el segundo mejor registro histórico de la última década, sólo superado por 2025 que cerró con 97.40 por ciento, luego de sufrir la peor crisis de la historia en 2024, que desplomó al Sistema Cutzamala hasta 26.01 por ciento de almacenamiento, muy cerca de llegar al llamado “Día Cero”.