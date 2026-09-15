Recorte a Conagua pondría en riesgo abasto de agua potable

A pesar de que en la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF), el total asignado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), refleja un incremento nominal de 5.6 por ciento con respecto a 2026, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), advirtió que la distribución interna de los fondos genera un desequilibrio que afecta de manera directa los servicios básicos para la población.

Explicó que la ampliación presupuestal se concentra fundamentalmente en el programa K026 (Infraestructura hidroagrícola y protección contra inundaciones), que crece 90.8 por ciento, en contraste, con la estrategia orientada al soporte directo de los municipios y organismos operadores que experimentan reducciones críticas de -19.9 por ciento en el programa K027 (Agua potable, alcantarillado y saneamiento), y de -21.5 por ciento en el programa U074 (Agua Potable, Drenaje y Tratamiento "ProAgua"), que en total representan una disminución de tres mil 857 millones de pesos.

En este sentido, la ANEAS expresó su preocupación e hizo un llamado de alerta urgente ante la contracción de los recursos federales, lo que pone en riesgo la posibilidad de garantizar a la ciudadanía el acceso al agua potable en cantidad, calidad, de manera asequible y accesible como lo establece el 4º Constitucional.

La organización sin fines de lucro que tiene como propósito agrupar a los más de mil 500 prestadores de servicios de agua potable y saneamiento de la República Mexicana, solicitó al Congreso de la Unión, restituir los tres mil 857 millones de pesos recortados a los programas K027 y U074, para garantizar el abasto en las comunidades y municipios.

Fortalecer las asignaciones federales orientadas a la operación, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas existentes, mediante mecanismos que reconozcan las particularidades técnicas, financieras y regionales de los organismos operadores, así como garantizar la ministración pendiente de los recursos del PRODDER 2025 y establecer condiciones viables para la aplicación de la Ley Federal de Derechos 2027, respaldadas por reglas claras, plazos razonables y acompañamiento técnico.

El Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), es un instrumento financiero de la Conagua, que devuelve a los organismos operadores locales una parte de los pagos por el uso de aguas nacionales para invertirlos en infraestructura hidráulica.

La ANEAS pidió además instalar un espacio formal de diálogo entre el Poder Legislativo, autoridades federales, gobiernos estatales, organismos operadores y especialistas del sector.

"Refrendamos nuestra disposición para aportar diagnósticos técnicos y propuestas constructivas en el debate presupuestal, convencidos de que el agua potable y el saneamiento deben consolidarse como una prioridad de Estado, indispensable para la salud pública y la seguridad hídrica de México" manifestó.