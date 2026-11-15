Localizan 4 cuerpos calcinados en Oaxaca; serían de empresario y escoltas desaparecidos

Los cuerpos de cuatro personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Chahuites, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, fueron localizados calcinados en un barranco, en la carretera internacional 190, en el tramo que conduce a Tonalá, Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La institución investigadora precisó que derivado del reporte de no localización de cuatro personas, vistas por última vez el pasado 11 de noviembre, se emitieron las fichas de búsqueda a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se trata de: Gustavo Allard Herrera (59 años) empresario y propietario de una empacadora de mango de la región.

Los policías auxiliares, contratados como escolta: Víctor Hugo Alvarado Villalobos (38 años), Noel López Ruíz (40 años) y Ángela Villalobos Hernández (31 años), personal administrativo de la empacadora.

Foto: Especial.

¿Dónde encontraron los cuerpos de los cuatro desaparecidos?

En el lugar del hallazgo, a una profundidad aproximada de 31 metros, el personal localizó dos cuerpos masculinos parcialmente calcinados; mientras que a 85 metros de profundidad se ubicó una camioneta marca Toyota, tipo Hilux, color gris, que coincide con el vehículo en el que viajaban las víctimas, completamente calcinada y, aparentemente, los restos de dos personas más, calcinadas en su totalidad.

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, al momento no es posible confirmar su identidad de manera preliminar. Por ello, se encuentran en desarrollo los procesos y dictámenes forenses correspondientes para establecer con absoluta certeza legal la identidad de las cuatro víctimas.

Derivado de estos primeros actos, la FGEO ha establecido líneas de investigación que permitirán conocer cómo sucedieron los hechos y las consecuencias legales de los mismos.

Al parecer uno de los cuerpos encontrados es el del empresario Gustavo Allard Herrera. Foto: Especial.

Operativo conjunto de Oaxaca y Chiapas

De acuerdo con los actos de investigación coordinados por las Fiscalías de Oaxaca y Chiapas, se desplegaron operativos integrales que incluyeron sobrevuelos con dron y recorridos a tierra, logrando el hallazgo la mañana de este sábado.

En estas acciones participó la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas y la Unidad de Personas no Localizadas de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos de la FGEO, así como la Agencia Estatal de Investigaciones en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa Nacional, Policía Estatal, binomios K9 y las unidades especializadas en desaparición.

*mcam