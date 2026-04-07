Sistema Cutzamala alcanza su mayor almacenamiento en 7 años

Pese a la época de estiaje y a que está enviando más de 15 mil litros de agua potable por segundo para aliviar la sed en el Valle de México, el Sistema Cutzamala mantiene su mejor almacenamiento de los últimos siete años para estas fechas, con 600.3 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente al 76.72 por ciento de llenado.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en la última semana el Sistema Cutzamala perdió ocho millones 137 mil metros cúbicos de agua por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

Instalaciones de una planta de tratamiento de agua con tanques de sedimentación y filtración, clave en el suministro hídrico para zonas urbanas en México Excélsior

Actualmente, la presa Valle de Bravo, en el Estado de México, cuenta con 83 por ciento de almacenamiento; la presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 76.26 por ciento, y la presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, 64.92 por ciento.

Con cifras disponibles de la semana pasada, el Sistema Cutzamala está bombeando 15 mil 601 metros cúbicos por segundo de agua potable a la región, que se distribuye de la siguiente manera: 9.535 metros cúbicos por segundo para la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 6.066 metros cúbicos por segundo para la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Mecanismo de engranajes en tanque de una planta de tratamiento de agua, utilizado para procesos de operación y control dentro del sistema hidráulico en México Excélsior

A punto de cumplir 44 años de servicio (3 de mayo), el Sistema Cutzamala suministra agua potable todos los días a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.

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