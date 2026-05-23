Mujer le arroja limonada a candidato en Coahuila ¡Para qué me besas!

Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer comerciante le lanza en la cara limonada a un candidato a diputado local en el estado de Coahuila. Los hechos fueron registrados el pasado miércoles en un recorrido de campaña en la comunidad de San Buenaventura.

Tony Flores, candidato a diputado local por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena y Partido del Trabajo (PT) quien realizaba su recorrido fue sorprendido por la mujer quien tas lanzarle el líquido le reclamó

Así el video Especial

¿PARA QUÉ ME BESAS?

La mujer fue arrestada por 36 horas por el cargo de alterar el orden público.

Al ser cuestionado el candidato, dijo que la mujer actuó bajo las ordenes de su contrincante político, Héctor García ‘EL Gachupin’ del PRI.

Lord Lamborgini

#LordLamborghini Especial

Se sabe que Tony Flores fue bautizado como Lord Lamborgini luego de ser captado en 2024 conduciendo un Lamborghini Huracán con valor de 7.5 millones de pesos por las calles de Muzquiz en el estado de Coahuila, además el empresario carbonero tiene una camioneta de la misma marca valuada en 5 millones de pesos.

El Partido Acción Nacional y Movimiento ciudadano en Coahuila señalaron, según reportes del noticiero de Nacho Lozano en Imagen Noticias, que el candidato señalado tiene una orden de aprehensión en Texas, Estados Unidos, por abuso sexual.