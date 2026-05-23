Mexicanas aportan 1.1 billones de dólares a economía de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que las mujeres mexicanas que radican en Estados Unidos contribuyen con 1.1 billones de dólares a la economía del país norteamericano, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC).

“Nuestra posición entre otras cosas, porque allá hay 38 millones de mexicanos, es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar”, destacó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la directora de LDC, Ana Valdez, señaló que en Estados Unidos viven 22.2 millones de latinas de las que 14.1 millones son mexicanas adultas. En tanto que casi 8 millones de mujeres mexicanas trabajan en EU.

Foto: Cuartoscuro.

82% de l mexicanas en EU están enfocadas en construir un patrimonio

La connacional explicó que más del 50% piensa que para su avance es necesario fundar un negocio, mientras que el 82% de las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos están enfocadas en construir un patrimonio.

De acuerdo al estudio, el 26% de las mujeres mexicanas en Estados Unidos piensa que está mucho mejor que hace dos años, el 22% mejor que sus padres y el 37% piensa que las siguientes generaciones estarán mejor.

“Lo más importante es la intensidad con la que las mexicanas trabajan ―ya vimos― con lo que las mexicanas emprenden y cómo las mexicanas se integran, por su juventud, constantemente cada año a esa fuerza de trabajo de 18 años. Esto es una tendencia. Las mexicanas no son el futuro del país, Estados Unidos, son el presente de este país, y es sumamente importante que nos empiecen a conocer por eso. Somos el presente y estos son los datos que lo confirman”, consideró.

La directora resaltó el empoderamiento femenino en Estados Unidos de las mexicanas, al señalar que, las mexicanas están listas para ser líderes, ya que el 69% están motivadas a tomar el liderazgo, mientras que al 74% las motiva los derechos de inmigrantes, al 81% los derechos de las mujeres. En el ámbito familiar, señaló que el 45% de las mexicanas están casadas y 60% tienen hijos.

Los datos sobresalientes de las mexicanas que aportan a la economía de EU

*** 14.1 millones de mujeres mexicanas adultas viven en Estados Unidos y casi 8 millones trabajan en el país vecino

*** De acuerdo al estudio, el 26% de las mujeres mexicanas en Estados Unidos piensa que está mucho mejor que hace dos años, el 22% mejor que sus padres y el 37% piensa que las siguientes generaciones estarán mejor.

*mcam