Nación Seri acusa saboteo en subasta de borrego cimarrón en la Isla del Tiburón

La injerencia de intereses externos, en contubernio con algunos miembros del pueblo seri, logró entorpecer la subasta internacional de cintillos para la cacería del borrego cimarrón en la Isla del Tiburón.

Este sabotaje deja a los habitantes de la Nación Comca’ac y a su gobierno tradicional en riesgo de perder las ganancias de una actividad cinegética que representa su mayor fuente de sustento y desarrollo social.

Desde hace décadas, la oportunidad de ir a cazar un carnero de las Rocosas en la Isla del Tiburón, la más grande de México, frente al Desierto de Sonora y enclavada en el Mar de Cortés, bautizado por Jacques Cousteau como el Acuario del Mundo, representa para los máximos cazadores internacionales uno de los mayores trofeos cinegéticos, cotizado en más de 200 mil dólares.

Jesús Félix Segovia, el gobernador tradicional más joven que ha tenido la Nación Comca’ac Seri. Daniel Sánchez Dorame

Jesús Félix Segovia, el gobernador tradicional más joven que ha tenido la Nación Comca’ac Seri, lamentó que una intermediaria tóxica que por décadas controló la cacería, y que por malos manejos fue expulsada, esté intentando recuperar el control mediante el desprestigio.

El borrego cimarrón para nosotros es sagrado y, pese a que nosotros hacemos cacería y que esto representa una actividad económica para el pueblo, de ahí obtenemos dinero que representa bienestar y mejores oportunidades.”

Nosotros lo hacemos con respeto con una conciencia de que lo que estamos tomando es una vida, la paradoja es que, al nosotros extraer la especie de interés cinegético, nosotros damos vida a nuestra comunidad a través del desarrollo social que generan las ganancias de esta actividad.”

BOICOT INTERNACIONAL

Félix Segovia explicó que cada temporada tenían la oportunidad de subastar 15 cintillos en mercados internacionales, pero que estos intereses ajenos al pueblo originario, que calificó de tóxicos y que cuentan con el contubernio de un grupo que antes ostentó poder, lograron sabotear este comercio enviando documentos apócrifos a las organizaciones internacionales de cacería y proveedores, generando confusión y boicoteando la puja.

“Existe un censo aéreo que realizan autoridades ambientales del Gobierno de México, donde se determina la tasa de aprovechamiento que vamos a tener en tres años, nosotros como Gobierno Tradicional y pueblo Comca’ac lo que buscamos es cazar menos pero vender los cintillos más caros, pero ahorita el fenómeno que existe en la comunidad ha sido un cáncer y un lastre es el intervencionismo externo con la complicidad de algunos hijos malvados de esta tierra”, indicó.

El gobernador tradicional dijo que una persona en particular, que no es miembro de la etnia, se ha dedicado a comprar conciencias intentando influir en decisiones políticas de la Autoridad Tradicional con narrativas tóxicas, debido a que el Gobierno actual le arrebató el control de la cacería cinegética para devolverle ese beneficio al pueblo Comca’ac.

“Nosotros estamos trabajando arduamente para una verdadera cacería sustentable y soberanía económica, pero este proyecto no ha sido fácil, porque nos hemos topado con estos grupos internos, como quien los coordina desde fuera, que es la intermedia tóxica.”

El borrego cimarrón. Daniel Sánchez Dorame

RESPALDO FEDERAL Y ESTATAL

Pese al intento de desprestigio y los esfuerzos por removerlo del cargo, Jesús Félix aseguró contar con el respaldo del pueblo Comca’ac, del gobierno de Sonora y de la Presidenta de México.

La subasta de los cintillos de cacería fue en marzo y este año la Nación Comca’ac no pudo participar; sin embargo, la temporada cinegética comienza en noviembre y durante una visita reciente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que llegarán a Punta Chueca varios funcionarios federales para reunirse con el gobernador seri y afinar una estrategia de turismo y cacería sustentable.

Hoy estarán en la Nación Comca’ac el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria; el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza; y altos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes se reunirán con el gobierno tradicional seri con el objetivo de hacer un plan para que cada vez se cacen menos borregos pero los cintillos sean subastados más caros para eficientar los recursos.

TRADICIÓN Y SUPERVIVENCIA

En el escudo de la Nación Comca’ac hay tres estrellas: una representa al venado bura, otra al venado cola blanca y la tercera al borrego cimarrón; estas tres especies son consideradas sagradas en la cosmovisión del pueblo originario seri.

La etnia aprovecha las ganancias para temas de carácter social, como ayudas a personas que requieren atención médica especializada, despensas para adultos mayores y gastos funerarios.

Para suplir el faltante de recursos por el sabotaje a la subasta, el Gobierno de Sonora apoyó a las autoridades tradicionales con un crédito de tres millones de pesos para salir adelante con los gastos mientras se resuelve la discordia.

Jesús Félix dijo que el pueblo originario espera que en la reunión del sábado con el Gobierno de México aún se pueda rescatar la temporada 2026 de cacería.