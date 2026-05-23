Activistas exigen rendición de cuentas ambientales por actividades de SpaceX

Activistas de Greenpeace México presenciaron desde Playa Bagdad, Tamaulipas, el nuevo lanzamiento de prueba del cohete Starship V3 de SpaceX, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde exigieron transparencia, evaluaciones independientes y rendición de cuentas sobre los impactos ambientales y sociales derivados de estas actividades riesgosas de la empresa aeroespacial de Elon Musk.

Activista de Greenpeace México Greenpeace México

Desde la ribera del Río Bravo, frente a llamada Starbase, en Texas, los enviados de Greenpeace México desplegaron mantas con los mensajes: “¿Cuál es el costo ambiental?”, “Rendición de cuentas ¡Ya!”, “Impuestos a los súper ricos para financiar un futuro verde y justo para todas y todos”” y “La basura espacial le cuesta al planeta”.

TAMAULIPAS EN ALERTA

En los últimos meses, los lanzamientos de SpaceX en la zona fronteriza han generado preocupación entre habitantes y activistas de Tamaulipas, debido a los impactos relacionados con las emisiones contaminantes, basura espacial, contaminación acústica, vibraciones extremas y afectaciones a ecosistemas marinos y costeros.

Lanzamiento del cohete Greenpeace México

De acuerdo a Greenpeace México, actualmente existe un vacío de información pública y de evaluaciones gubernamentales transparentes sobre las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades que afectan a territorio nacional.

Habitantes de Playa Bagdad, en Matamoros, compartieron que a partir de que empezaron los lanzamientos, la pesca en la zona ha disminuido.

Al terminar la explosión, vimos muchos peces muertos dentro del agua; la presión que hace la explosión dentro del mar mata a los peces; aquí había muchas aves y ahorita ya no se han visto.