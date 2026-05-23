¡Golpe al narco! Semar detiene a 13 con equipo táctico en Mazatlán, Sinaloa

Elementos de infantería de la Secretaría Armada de México (Semar) en coordinación interinstitucional con Ejercito mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de La República (FGR) y Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lograron la detención de 13 presuntos infractores de la ley, equipo táctico y armamento, en Mazatlán, Sinaloa.

Semar Especial

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la carretera | autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario Sinaloa, en donde personal de esta Institución recibió agresión por parte de pobladores de la zona, por lo que, elementos navales repelieron la agresión, logrando con ello, la detención de 13 presuntos infractores de la ley, presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada, así como, los siguientes efectos: 12 armas largas, 1,940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

Cabe destacar que las personas detenidas, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente.